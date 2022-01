Sono spesso i luoghi dimenticati di casa, eppure si riempiono di polvere e acari e rischiano di farci perdere tempo e denaro. Un tempo arricchivano soprattutto le case dei nobili e dei borghesi, oggi sono presenti quasi dappertutto. Anche se la modernità le sta ridimensionando ancora una volta. Parliamo delle librerie. Arredi complementari della casa che sanno dare quel tocco di classe a tutto l’ambiente. Importantissime in quelle case in cui la lettura è una vera e propria passione. Ma, da non sottovalutare nemmeno dove fungono anche da divisori tra cucina e soggiorno. Come capita sempre più spesso negli appartamenti di città. Sono belle le librerie, ma attirano polvere e acari. Vediamo come pulire e riordinare efficacemente le librerie, ma anche con un tocco di cambiamento.

Quanta invidia le librerie degli altri

Spesso ci scoraggiamo quando vediamo su riviste o social quelle librerie o scaffali, perfettamente in ordine, arredati con gusto, che sembrano uscire addirittura da una fiaba. Così, come rimaniamo senza fiato vedendole dal vivo o nei film. Quelle bellissime, altissime, con la scala per arrivare ai volumi più alti e lontani. Librerie che trasmettono tutto il fascino della cultura e del sapere. Eppure, anche con delle semplici regole e accorgimenti, anche l’aspetto delle nostre può migliorare, appagandoci alla loro vista. La libreria è un’arma a doppio taglio. Se ordinata e pulita rende alla grande. Se, invece, lasciata in disordine, piena di polvere e coi volumi accatastati, dà proprio il senso del caos.

Come pulire e riordinare efficacemente questo semplice arredo di casa dando colore e vivacità in pochi attimi a tutta la sala

Partiamo svuotando completamente la nostra libreria, aggiungendo così una pulizia profonda. Armandoci di stracci, acqua calda o prodotti cattura polvere. Possiamo anche considerare di ridipingere gli scaffali, sia di legno che di altro materiale, o cambiare tono allo sfondo. Colori brillanti la renderebbero sicuramente più accattivante. In armonia col resto della casa, o, staccando invece completamente con i colori presenti. Due soluzioni così lontane, ma che potrebbero davvero soddisfarci.

Ordine e ricerca della cromoterapia

Tecnicamente si chiama “cromoterapia” ed è quella sensazione di benessere che percepiamo attraverso i colori. Ne siamo attratti sin da bambini, quando coloriamo soprattutto con colori chiari e vivaci, per testimoniare la gioia di vivere. Ma, ci può servire anche da adulti, per allontanare lo stress e le negatività. Ora, ricominciando a sistemare gli oggetti, consideriamo di mettere vicini quelli di tonalità simili, mentre se un paio hanno lo stesso colore, disponiamoli contrapposti uno all’altro.

Proviamo anche a inserirli al contrario, mettendo in gradazione le varietà dei toni pastello tipici delle pagine dei libri, facendo così rabbrividire gli esperti bibliofili. Sono spesso i luoghi dimenticati di casa, ma basterebbe qualche minuto per stravolgere l’intero ambiente.

Ora, dopo aver sistemato, facciamo un passo indietro, allontanandoci dalla libreria e osservando. Talvolta serve un piccolo ritocco e qualche nuova idea per ridare colore alla casa.

Approfondimento

