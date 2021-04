Il tagliere è uno strumento che rende semplici molte operazioni in cucina. Poter tagliare le verdure o altri alimenti, utilizzarlo per servire pietanze calde, oppure salumi e formaggi. Il tagliere è un vero supporto, indispensabile.

La manutenzione di questo oggetto è altrettanto importante. Poiché viene usato a stretto contatto col cibo, l’usura del materiale di cui è fatto può diventare un problema. Non importa se si tratti di legno, plastica, polietilene o altri tipi di materiale.

Quando il tagliere comincia a essere utilizzato, i piccoli tagli cui è soggetto cominciano ad accogliere residui di cibo, sporco e batteri. Ecco perché è giusto igienizzarli e pulirli correttamente. Ma come pulire e ottenere taglieri da cucina di qualsiasi materiale come nuovi? Ecco una breve e semplice guida che aiuta a risolvere la faccenda.

Taglieri in legno

Il legno è stato il primo materiale ad essere usato per confezionare taglieri. Oggi è ancora molto diffuso, eppure ha bisogno di una manutenzione leggermente più complessa rispetto ad altri tipi.

Se è vero che il legno è un materiale naturale, al contempo le scanalature che si formano usando il coltello raccolgono molto sporco e rendono difficili la pulizia. Inoltre, per pulirlo è sconsigliato utilizzare prodotti chimici che verrebbero assorbiti dal legno. Esistono per tale ragione dei detergenti assolutamente naturali come limone, aceto, bicarbonato e sale grosso.

Se usati, questi danno garanzia di una pulizia abbastanza profonda e senza controindicazioni. Si metterà un pugno di sale sulla superficie e con mezzo limone si procederà strofinando. Anche mescolare insieme del bicarbonato aiuterà nell’operazione.

Per idratare il tagliere, ogni tanto, è bene anche ungerlo con dell’olio d’oliva. In questo modo non tenderà a spaccarsi, creando crepe che lo renderebbero inutilizzabile. Nessun tipo di legno (olivo, bambù, acero) devono essere lavati in lavastoviglie. Si rischia di rovinare per sempre il tagliere.

Altri tipi di tagliere sono quelli in plastica (polietilene) e quelli in teflon. Il primo è la scelta più economica e semplice da pulire, oltre che obbligatorio per ristoranti, cucine etc. Si mette in lavastoviglie (70°C) o si pulisce facilmente con alcol etilico e acqua.

Il teflon, invece, è un materiale molto forte e resistente. Per queste sue caratteristiche può essere impiegato con tutti gli alimenti, non viene scalfito, e sopporta qualsiasi tipo di prodotto. È sempre bene, comunque, non sfruttare prodotti chimici. Può essere anch’esso lavato in lavastoviglie e successivamente asciugato bene.