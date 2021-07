Sono ormai i nostri fedeli compagni di passeggiata e corsa. Per tenere traccia dei nostri progressi abbiamo sempre al polso o un contapassi o uno smartwatch. Questo significa che facendoci allenamento i cinturini tendono a sporcarsi. Stanno sempre a contatto con il nostro polso e si impregnano di sudore. Pulirli e igienizzarli alla perfezione è importante se non vogliamo irritazioni. Vediamo insieme come fare.

I vari materiali dei cinturini

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I cinturini più comuni dei dispositivi per il fitness sono in silicone. Ma c’è anche chi preferisce orologi smart con il cinturino in acciaio. Oppure con modelli in cuoio o tessuto. A prescindere dal materiale è importante pensare alla loro pulizia. Per quanto riguarda i cinturini in acciaio ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. “Come pulire un orologio in acciaio in non più di cinque minuti senza rovinarlo”.

Come pulire e igienizzare i cinturini in silicone di smartwatch e contapassi

I cinturini più diffusi sono in silicone o elastomero. Due materiali molto usati per la loro praticità e anche la possibilità di sostituirli senza troppi sforzi. Inoltre sono materiali ipoallergenici, quindi possono indossarli davvero tutti. Ma lavarli per bene è importante per evitare che la sporcizia accumulata possa crearci fastidi.

Cerchiamo di lavarli abbastanza spesso. Per evitare che la sporcizia si accumuli macchiandoli. Togliamoli dal polso, stacchiamo il quadrante e mettiamoli a bagno in acqua tiepida con del sapone per le mani delicato. Dopo una decina di minuti risciacquiamoli e asciughiamoli con un panno in microfibra.

Controlliamo che non ci siano residui di creme idratanti o oli per la pelle sul retro del cinturino. Passiamo una salvietta imbevuta prima di metterli in ammollo. Se poi notiamo delle macchie ostinate con un vecchio spazzolino strofiniamo delicatamente.

Ecco quindi come pulire e igienizzare i cinturini in silicone di smartwatch e contapassi. Per i cinturini di tessuto basterà metterli in ammollo in un po’ di ammorbidente, risciacquare e lascarli asciugare all’aria.