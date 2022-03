Molti potrebbero non saperlo, ma avere un materasso pulito e igienizzato è importante per la nostra salute.

Col trascorrere del tempo il nostro materasso accumula polvere, e questa è nemica della nostra salute. Infatti, nella polvere si formano piccolissimi animaletti invisibili ad occhio nudo: gli acari.

Gli acari del materasso si nutrono di pelle umana e i loro escrementi possono causare delle allergie e difficoltà respiratorie.

Se durante la notte accusiamo prurito e lacrimazione agli occhi, starnuti, naso otturato che cola e prude, prurito alla gola e al palato e in alcuni casi asma o eczema vuol dire che probabilmente siamo allergici all’acaro della polvere.

Per questo motivo diventa fondamentale sapere come pulire e disinfettare il materasso. Non basta soltanto, come alcuni fanno, metterlo al sole e percuoterlo con un battipanni all’aria aperta.

Infatti, dopo aver eseguito il passaggio sopra citato e lasciato il materasso esposto al sole per un paio di ore bisognerà riportarlo in casa rimetterlo sulla rete e aspirare la polvere, con un aspirapolvere.

A questo punto si passerà alla fase successiva. Esistono dei rimedi naturali per disinfettare il materasso, senza utilizzare prodotti chimici che sono tossici e dannosi alla salute.

Ecco come pulire e disinfettare il materasso con bicarbonato aceto e limone

Abbiamo la possibilità di pulire e disinfettare il materasso con alcuni prodotti naturali ed economici, che facilmente abbiamo in cucina.

Disinfettare con il bicarbonato

Il primo tra questi prodotti è il bicarbonato.

Ecco come fare: versare il bicarbonato in un colino e cospargerlo su tutta la superficie del materasso. Lasciare agire per alcune ore e rimuoverlo con l’aiuto di un aspirapolvere.

Se ci sono delle macchie o aloni possiamo versare in un recipiente 1/2 litro di acqua calda e 1 cucchiaino di bicarbonato. Mescolare bene, inumidire un panno di cotone e strofinare sulla macchia o sull’intera superficie.

Lasciare agire per qualche ora, bagnare il panno solamente con acqua e ripulire il materasso per poi metterlo al sole ad asciugare.

Pulire e disinfettare con aceto e limone

Per togliere le macchie, oppure disinfettare il materasso possiamo utilizzare l’aceto e il limone.

Bisogna prendere un panno di cotone bagnarlo in acqua calda e sapone neutro e passarlo sulla superficie del materasso. Successivamente versare in un contenitore spray, mezzo bicchiere di aceto e un terzo di succo di limone. Mescolare bene, spruzzare sul materasso, tamponarlo con un panno e poi metterlo ad asciugare.