Le seppie sono uno dei molluschi più saporiti che il mare regala tra aprile e luglio. La loro carne bianca è morbida e magra perché povera di colesterolo. Infatti, apporta poche calorie, ma tantissime proteine di alto valore nutrizionale.

Per questa ragione è spesso consigliata per regimi dietetici ipocalorici, per chi vuole perdere peso o per chi soffre di diabete mellito 2. Questo mollusco riserva un’altra sorpresa. All’interno del suo corpo contiene una piccola vescica ripiena di nero, considerato una delle prelibatezze più alte della cucina mediterranea.

L’estate è il momento perfetto per acquistare le seppie e portare in tavola un bel piatto di spaghetti o un risotto al nero. Cimentarsi in questa preparazione non è assolutamente difficile. Vedremo come pulire e cucinare velocemente seppie al nero morbide come farebbe uno chef d’alta cucina.

Eppure questa non è l’unica ricetta capace di esaltare il sapore e la carne delle seppie. Perfetta per una cena d’estate, sveleremo una ricetta alternativa senza l’uso di forno e padella che conquisterà i nostri ospiti.

Come pulirle in modo veloce e senza sporcare

Per pulire le seppie ci serviranno dei guanti in lattice, un coltello e un tagliere. Per prima cosa risciacquiamo le seppie sotto acqua corrente, posizionandole a testa in giù. Con le dita cerchiamo l’osso interno e col coltello facciamo un’incisione e rimuoviamolo delicatamente.

Subito dopo individuiamo la sacca di nero e il piccolo nervo che la tiene legata. Cercando di non schiacciarla rimuoviamola e conserviamola. Bisognerà mantenerla sempre un po’ umida.

Adesso stacchiamo la testa del mollusco dal corpo e rimuoviamo interiora, becco, occhi e pelle facendo una piccola incisione. Ci accorgeremo che sarà necessaria una leggera pressione e in pochi secondi avremo finito. Risciacquiamo le seppie e tagliamole in strisce.

Come pulire e cucinare velocemente seppie al nero morbide e un’alternativa con piselli e patate

Per la seppia al nero ci serviranno:

a) 1 kg di seppie;

b) 1 spicchio d’aglio;

c) 1 cipolla;

d) 1 bicchiere di vino bianco;

e) 2 foglie d’alloro.

Tritiamo la cipolla finemente, puliamo l’aglio e rosoliamoli in una pentola con 2 cucchiai d’olio. Togliamo l’aglio e aggiungiamo le seppie, sfumiamo col vino e regoliamo di sale. Uniamo il nero, l’alloro e lasciamo cuocere per 25 minuti circa.

Una ricetta alternativa e perfetta, per una cena in giardino, sono le seppie ripiene alla griglia. Dopo averle pulite basterà creare un ripieno con tentacoli e pane grattugiato o ammollato e aromi a scelta. Procediamo poi cuocendo le seppie con la griglia ben calda e condiamole con sale, olio e limone.

