In questo articolo mettiamo in evidenza alcune regole fondamentali per imparare a pulire bene e a risparmiare.

Come molti sanno l’impiego di detersivi ecologici permette di rispettare la natura ed evitare di stare a volte a stretto contatto con sostanze che si potrebbero anche rivelare tossiche e nocive alla nostra salute.

È importante sapere come pulire con prodotti naturali risparmiando denaro e fatica. Se impariamo ad acquistare pochi prodotti e necessari compiamo il primo passo verso il risparmio.

I prodotti che si dovrebbero tenere sempre in casa sono:

acido citrico, detersivo per il bucato multiuso all’ossigeno attivo, sgrassatore e detersivo per piatti.

Alcuni di questi prodotti ci aiutano a svolgere molte funzioni.

L’acido citrico

L’acido citrico sciolto in acqua demineralizzata diventa un ottimo anticalcare, ammorbidente e brillantante.

Attenzione a non usarlo puro sui tessuti e a non adoperarlo per pulire superfici in legno, in marmo e pietra e su tutte quelle parti dove è vietato l’uso di acidi.

Se mischiamo in parti uguali l’acido citrico con l’aceto creiamo una soluzione sterilizzante adatta per la disinfestazione degli ambienti.

Aceto, bicarbonato e limone

Riciclare degli spruzzatori e riempirli con acqua e aceto, acqua e limone oppure acqua e bicarbonato. Sono ottimi per pulire frequentemente tutte le superfici.

Il limone ha proprietà antibatteriche e detergenti, ricchissimo di oli essenziali come il limonene dall’elevato potere disinfettante.

L’aceto, grazie al contenuto di acido acetico svolge un azione antibatterica, disinfettante e elimina il calcare.

Il bicarbonato ha proprietà abrasive, antibatteriche e antimicrobiche. Con un po’ di bicarbonato possiamo smacchiare e pretrattare le macchie ostinate.

Come pulire con prodotti naturali risparmiando denaro e fatica. La spugna di luffa

Per pulire le superfici consigliamo la spugna di luffa, poiché sono naturali e dalla lunga durata.

Può essere utilizzata sia in cucina che in bagno. È naturale, ipoallergenica e biodegradabile. Grazie alla sua azione abrasiva è indicata nella pulizia delle macchie incrostate senza graffiare.

Questa spugna naturale si sciacqua facilmente, asciuga subito ed è igienica. L’unica accortezza da non dimenticare è di metterla ad asciugare dopo ogni utilizzo.