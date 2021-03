Come pulire casa con un solo prodotto ecologico che sostituisce tanti detersivi? Ecco cosa usano molte casalinghe

Nell’ultimo ventennio la forte campagna di sensibilizzazione sul buco dell’ozono e sul diffondersi dell’inquinamento ha fatto cambiare molte abitudini quotidiane e le nostre scelte di acquisto, facendo cambiare anche il modo di fare le pulizie e l’uso dei detersivi.

Sono sempre più richiesti infatti i prodotti e i detersivi ecologici, che permettono di pulire e disinfettare la nostra casa senza avere conseguenze sulla salute e sull’ambiente che ci circonda. Ci sono anche delle novità che continuano a guadagnare fette di mercato.

Da diversi anni infatti, sul mercato viene venduto un prodotto naturale costituito da lieviti, batteri della fotosintesi, batteri dell’acido lattico, e altri tipi di batteri e lieviti. Si tratta dei microrganismi effettivi. Usarli per le pulizie di casa è molto semplice e non creano danni alla salute e all’ambiente e dovrebbero permettere anche un risparmio economico rispetto agli altri detersivi.

In questo articolo spieghiamo come pulire casa con un solo prodotto ecologico che sostituisce tanti detersivi e che viene usato quotidianamente da molte casalinghe.

Questo prodotto che si può comprare nei negozi di casalinghi e detersivi, ferramenta o anche sugli stores online, non ha effetti collaterali ed il suo uso permette di non indossare i guanti perché non rovina le mani.

È utile per la pulizia dei pavimenti, piastrelle, bagni, scarichi, tappeti, letti, pentole, ecc.

Come si usa

Basta aggiungere ai microrganismi effettivi dell’acqua tiepida, e se si vuole si può versare dell’aceto bianco o l’alcool.

Con questo prodotto si pulisce quasi tutto, quindi non ci sarà più bisogno di avere decine di detersivi nel mobile, con un notevole risparmio di spesa e di spazio.

Eliminare le macchie

Per dovere di cronaca, ci teniamo a dire che uno studio del 2015 di Altroconsumo ha giudicato negativamente il prodotto come smacchiante ritenendo l’efficacia inferiore ai normali detersivi.

Cosa fare

Spruzzare il prodotto sulla macchia, e lasciare agire per qualche minuto.

Oppure, mettere il tessuto in ammollo con i microrganismi effettivi.

Sciacquare e ripetere l’operazione fino a quando la macchia sarà sparita.

Come pulire casa con un solo prodotto ecologico che sostituisce tanti detersivi. Pulire i vetri e le finestre

Si aggiungono 10 ml di microrganismi in cinque litri di acqua e pulire i vetri come di consueto.

Pulire il frigorifero

Diluire 40 ml di microrganismi per ogni litro di acqua.

Si raccomanda di non utilizzare per pulire la guarnizione del frigorifero perché con il tempo potrebbe diventare porosa.

Pulire rivestimenti e piastrelle

Aggiungere 20 ml di microrganismi ad un litro di acqua e spruzzare. Lasciare agire e poi sciacquare.

In questo modo si può pulire anche la rubinetteria.

Lavare i pavimenti

Aggiungere 10 ml di prodotto ogni 5 litri di acqua.

Dopo aver lavato, l’acqua può essere utilizzata per innaffiare il giardino.

Diluire il dosaggio se il pavimento è delicato oppure aumentarlo se è molto sporco.

Il pavimento risulterà pulito più a lungo, diminuiranno gli acari e i parassiti, e si migliorerà il clima dell’ambiente.

Disinfettare il water

Versare 20 ml di microrganismi in un litro di acqua e spruzzare tutto il water.

Fare agire per 15 minuti, e poi sciacquare.