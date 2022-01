Spesso siamo troppo autocritici e ci concentriamo ad osservare solo i nostri difetti esteriori. Ma si sa che la bellezza non è tutto e ci sono diverse sfaccettature e lati caratteriali che ci fanno apparire più belli che mai.

I piccoli “difetti” caratterizzano il nostro fisico, ma non tutti li accettano, soprattutto se sono troppo evidenti. Come avere le palpebre cadenti o il viso paffuto e tondo, che potrebbero provocare un certo disagio, facendoci sentire non al meglio. In fondo nulla è perduto, perché, quando è possibile, basterebbe mettere in pratica alcuni utili consigli per nascondere o diminuire certe imperfezioni.

Come nel caso del doppio mento, anche detto “pappagorgia”, la zona compresa tra mento e collo molto pronunciata e particolarmente rotonda. Questo fattore non dipende solo dal peso e dai chili di troppo, ma anche da altri fattori. Le cause della concentrazione di adipe potrebbero essere di tipo ereditario, cattiva postura, ritenzione idrica, squilibri ormonale, problemi alla tiroide o anche altre patologie. Oltre il fastidio estetico, il rigonfiamento potrebbe dare problemi anche a respirare bene, quindi ad addormentarsi.

Come provare a ridurre il fastidioso doppio mento e rassodare il collo in modo naturale con l’aiuto di questi semplici segreti

Quando non siamo in presenza di particolari disturbi, potremmo svolgere alcuni esercizi facciali che rinforzano i muscoli e aiutano ad alleviare l’imperfezione.

Pochi minuti la mattina per creare una routine che contrasta le rughe, se svolti quotidianamente, insieme ad altri rimedi, potremmo vedere nel tempo i risultati. Basterà mettersi davanti allo specchio e pronunciare a voce alta tutte le vocali, mantenendo testa e schiena dritta.

Teniamo rivolta verso l’alto la testa per pochi secondi, facendola poi ruotare prima verso destra poi verso sinistra. È importante, non solo durante la ginnastica facciale, mantenere una postura corretta, con la schiena ben dritta.

Per rassodare e ridare tonicità alla pelle, poi, manteniamo un’alimentazione ricca di vitamine e ben bilanciata, senza troppi zuccheri, bevendo molta acqua durante il giorno.

Creme e altri rimedi

Non esiste una formula magica per cancellare gli inestetismi in un attimo, ma se usiamo giornalmente degli accorgimenti potremmo ottenere un buon risultato.

Esiste in commercio una fascia contro il doppio mento, che sembrerebbe essere efficace, se usata insieme alle creme. Scegliamo i prodotti in farmacia o erboristeria e facciamoci consigliare dal nostro medico su quelle che possiamo applicare. Solitamente, sono creme specifiche rassodanti con effetto lifting da massaggiare su tutta la zona del collo. In alternativa, potremmo usare l’olio al germe di grano, che contiene vitamina E, o il burro di cacao, ugualmente ricco di vitamine utili a rendere più elastica la pelle.

Ecco, dunque, come provare a ridurre il fastidioso doppio mento e rassodare il collo in modo naturale con l’aiuto di questi semplici segreti che dovremo mettere in pratica ogni giorno prima di vedere i primi risultati.