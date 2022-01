Mantenere la forma nell’età in cui la fertilità diminuisce è un problema che riguarda sia le donne che gli uomini.

Per le donne si tratta di un percorso fatto di cambiamenti in cui l’equilibrio ormonale è messo in discussione e questo incide sul funzionamento dell’organismo sia a livello fisico che psichico.

La dieta e l’attività motoria potrebbero facilitare questo delicato passaggio portando effetti duraturi che potrebbero moltiplicarsi con il passare del tempo.

L’alimentazione è il punto di partenza

Avere impegni di lavoro porta spesso a non rispettare gli orari in cui è necessario assumere il cibo. Scegliere un piatto unico completo permette di mangiare in ufficio e di alimentarsi in maniera corretta. Associare i cereali integrali ai legumi e alle verdure potrebbe essere la soluzione ideale.

Le proteine vegetali come la soia, la frutta secca e i semi, integrati fra loro, sono in grado di sostituire le proteine animali. Il muesli è un alimento ricco di fibre e la frutta e la verdura hanno i minerali e le vitamine che potrebbero essere un grande aiuto per combattere i disturbi delle donne in questa delicata fase della vita.

Consumare meno zucchero e sale e bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno potrebbe contrastare il colesterolo e garantire la giusta idratazione e una maggiore facilità nella eliminazione delle tossine.

Come provare a diminuire i chili di troppo e la stanchezza in menopausa grazie all’alimentazione, all’allenamento e agli integratori naturali

Una corretta alimentazione è in grado di dare risultati importanti solo se associata alla pratica sportiva. È necessario che un medico stabilisca l’idoneità, il tipo di sport che si sceglie non è rilevante. Il carico di lavoro sostenuto e la costanza invece lo sono.

Al netto di problemi fisici particolari, sia l’attività sportiva basata sull’intensità che quella basata sulla tonificazione dovrebbero portare benefici. La prima dovrebbe favorire il dimagrimento e migliorare la funzione cardiovascolare perché permette di bruciare grassi, la seconda conserva la massa muscolare e tutela ossa e articolazioni. Se le condizioni fisiche lo consentono, l’attività di fitness non dovrebbe essere trascurata. Lo sforzo che questo tipo di movimento richiede è in grado di aiutare il metabolismo, la respirazione e l’elasticità muscolare.

Le erbe sono un fattore

Non sapere come provare a diminuire i chili di troppo e la stanchezza in menopausa grazie all’alimentazione, all’allenamento e agli integratori naturali potrebbe significare allontanare lo stato di benessere.

Lo stress è uno dei motivi per cui i cambiamenti della menopausa abbassano la qualità della vita. Gli estratti di rodiola, di maca e di ginseng assunti al mattino potrebbero far dimenticare la stanchezza accumulata.

La valeriana potrebbe essere un ottimo coadiuvante se il sonno notturno non è tranquillo. Poche gocce in una tisana di camomilla dovrebbero bastare per migliorare il riposo. Anche la melissa aiuta a rilassarsi e facilita la digestione e la motilità intestinale.