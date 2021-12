In questo particolare periodo dell’anno le temperature sono rigide e tra il riscaldamento in ufficio e in casa, sono molto frequenti gli sbalzi di temperatura. Questi fattori influenzano il nostro benessere, quello dei capelli o della pelle e anche delle nostre unghie.

Alcuni di questi problemi possono dipendere da un errato utilizzo dell’aria condizionata oppure da situazioni dove le parti più esposte vengono trascurate. Ed è proprio così che quella zona del nostro corpo si indebolisce, si disidrata e se non si agisce in fretta le unghie si possono addirittura lesionare. E con dei giusti consigli pratici ed utili, non sarà difficile proteggere le unghie dal freddo e renderle forti e sane.

Come coccolare il nostro corpo per essere sempre in perfetta forma anche in inverno

In inverno si tende a riscaldare e proteggere il corpo riparandolo dal freddo. Così come per le labbra secche e screpolate dal freddo a cui possiamo porre rimedio con dei semplici trucchetti, anche le unghie possono subire alcuni effetti collaterali.

Le unghie hanno una funzione spesso trascurata, cioè quella di facilitare la presa e di limitare l’usura delle estremità a contatto. Quindi proteggere da eventuali lesioni la falange e tutti i tessuti circostanti. Composta quasi esclusivamente di cheratina, ma anche di vitamine, minerali, amminoacidi, acqua e altro ancora.

Con le basse temperature, le unghie si disidratano, diventano fragili e tendono a sfaldarsi o rompersi. In questi casi può essere un toccasana indossare i guanti. Da non dimenticare che quest’ultimi non bisognerebbe indossarli solo per proteggersi da temperature rigide. Ma anche quelli appositi per proteggersi dai detergenti che si utilizzano in casa, come per il bucato o per i piatti.

Come proteggere le unghie dal freddo e renderle forti e sane con questi consigli pratici ed utili

Dopo aver capito l’importanza e la necessità di proteggersi con dei guanti adeguati, non resta altro che passare ad idratare sia le mani che le unghie. Oltre alle creme prettamente indicate per il freddo, si possono utilizzare oli o simili. Questi sono da applicare come smalti per rafforzare le unghie e le cuticole per nutrirle a fondo.

Una buona manicure può essere anche un momento di relax da regalarsi anche in casa. Le unghie andrebbero tagliate corte per evitare che si spezzino e bisognerebbe cercare di evitare trattamenti come gel, ricostruzioni che possono indebolirle rendendole fragili.

