Le mani sono sicuramente tra le parti del nostro corpo più esposte alle intemperie e al mondo esterno. Che si tratti del sole cocente estivo, o dei rigori dell’inverno, le nostre mani andrebbero sempre protette. Questo per evitare screpolature, spaccature, secchezza della pelle, o peggio ancora problemi di articolazione e di movimento.

Ma come proteggere le nostre mani durante l’inverno? Vediamo i metodi migliori per avere una pelle delle mani sempre morbida e in salute.

Per prima cosa, dobbiamo idratarle

La parola d’ordine è idratazione. La pelle delle mani è quella che tende a seccarsi e screpolarsi più facilmente. Questo avviene soprattutto perché è la più esposta al mondo esterno. I prodotti che usiamo tutti i giorni per lavarci le mani, anche se delicati, tendono comunque a rimuovere gli olii naturali che idratano la nostra pelle. Questo è vero soprattutto in tempi di Covid, in cui il lavaggio frequente e approfondito delle mani è imperativo. Se già soffriamo di secchezza, con l’arrivo dell’inverno la situazione potrebbe peggiorare. Dunque come proteggere le nostre mani durante l’inverno? Dobbiamo utilizzare una buona crema idratante. Essa deve essere ricca di nutrimenti, ma non troppo pesante. Non vogliamo ritrovarci con le mani unte per lungo tempo. Scegliamo una crema nutriente ma che non unge, adatta al nostro tipo di pelle.

Niente acqua bollente, ma uso di creme solari

Altra regola fondamentale è quella di non esporre le nostre mani a sbalzi eccessivi di temperatura. Non è soltanto il freddo a screpolarle, ma anche il caldo. Se siamo soliti lavare i piatti a mano, utilizziamo acqua non troppo calda, e indossiamo dei guanti di gomma per proteggere la pelle delle nostre mani. Importantissima è anche la protezione solare. Il sole è il peggior nemico della nostra pelle, per questo la crema solare è l’unico prodotto che funziona veramente contro le rughe. Scegliete una crema idratante con alto SPF, per prevenire rughe, macchie della pelle e invecchiamento precoce.