Con l’inverno le temperature si abbassano e in alcune regioni e in determinati mesi si possono verificare improvvise gelate e neve. Con le basse temperature, molte piante che abbiamo in vaso o in giardino possono resistere senza danneggiarsi; altre, come le orchidee, potrebbero morire. I loro fiori sono noti per la loro bellezza. Le orchidee sono però piante delicate e hanno bisogno di molte cure, tra cui un’adeguata protezione dall’esposizione al freddo.

In questa guida vedremo come proteggere le nostre belle e delicate orchidee dal gelo invernale. La fine dell’ autunno è il momento giusto per intervenire, e mettere a riparo questi fiori delicatissimi.

Ecco come proteggere le nostre belle e delicate orchidee dal gelo invernale

Il freddo invernale e soprattutto il gelo non vanno affatto bene per questa pianta, perché ne potrebbero provocare la morte. La temperatura ideale in cui deve crescere va dai 10 ai 27 gradi. La resistenza alle basse temperature dipende anche dalla varietà di orchidea che coltiviamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se le nostre piante sono in casa, per non rischiare che muoiano durante l’inverno, è meglio allontanarle dalle finestre posizionandole in un luogo protetto e lontano dagli spifferi. Se invece le coltiviamo in giardino, la soluzione ottimale è quella di costruire o acquistare una piccola serra da giardino. Questa è in grado di garantire la temperatura ottimale per i nostri fiori. La si deve posizionare in modo che sia esposta ai raggi del sole e lontano dall’ombra di eventuali alberi.

Se le piante che possediamo sono poche e abbiamo la possibilità di poterlo fare, trasferire una o due piante di orchidea all’interno delle mura domestiche è la soluzione ideale. Seguendo questi consigli, le nostre piante avranno l’opportunità di arrivare alla prossima primavera senza aver subito danni e stress. Vederle rifiorire e godere dei loro colori sarà infatti una vera gioia!