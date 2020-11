Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dei nuovi vicini si sono trasferiti da poco nell’appartamento di fronte. I palazzi sono molto vicini e si vede tutto. Le tende non bastano a proteggere la privacy. Soprattutto se stiamo parlando della finestra del bagno. La soluzione sarebbe cambiare finestra e installare un vetro satinato. O vetro opaco, o vetro sabbiato. Insomma un vetro realizzato appositamente che non sia trasparente. Ma è possibile avere lo stesso effetto spendendo solo una decina di euro.

Come proteggere la nostra privacy con il vetro opaco fai da te

La cosa più importante oltre alla protezione della privacy è che non si perda luce. Infatti bisogna eliminare la trasparenza senza intaccare la luminosità.

Esistono delle tecniche fai da te che si possono realizzare comodamente in casa. Richiedono una certa manualità però. Perché bisogna fare attenzione a non rovinare il vetro e a non farsi male.

Nei negozi di bricolage e fai da te vengono venduti dei prodotti appositi. In bombolette spray che applicati sul vetro creano una sorta di effetto nebbia. Simulando quello della sabbiatura professionale.

Prima di cimentarsi, bisogna tenere presente che sono prodotti tossici. Quindi è necessario seguire tutte le indicazioni riportate sulla confezione. E proteggere bene gli infissi per evitare di rovinarli.

Ma esiste un metodo ancora più semplice ed economico. Applicare dei fogli adesivi opachi al vetro della finestra. Esatto, esistono in commercio questi fogli di tutte le dimensioni.

L’effetto sarò lo stesso dei vetri opachi, ma il costo sarà decisamente più basso! Infatti per un rotolo di circa 2 metri di lunghezza, il costo si aggira intorno ai 10 euro.

Per applicarli non c’è bisogno di grande manualità. Basta bagnare con un panno umido il vetro. Questo permetterà al foglio di aderire meglio. Togliere la pellicola protettiva e iniziare ad applicarlo sulla superficie da opacizzare. E aiutarsi con una spatolina per eliminare le eventuali bolle d’aria.

Proprio come applicare il vetro protettivo su uno smartphone

E il gioco è fatto. Ecco come proteggere la nostra privacy con il vetro opaco fai da te. Usando la pellicola adesiva si risparmia in tempo, lavoro e soldi. Conservando la privacy al minor costo possibile. Inoltre queste pellicole possono essere applicate a diverse superfici. Ad esempio al vetro del box doccia. L’importante è assicurarsi che la pellicola sia adatta ad ambienti umidi e che resista al contatto ripetuto con l’acqua.

Per scoprire come avere sempre vetri splendenti, cliccare qui.