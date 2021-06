Finalmente le temperature stagionali si stanno alzando in tutta la penisola. È in arrivo la bella stagione e le ore passate all’aria aperta saranno sempre di più. Soprattutto se in compagnia del nostro amato amico a 4 zampe. Dobbiamo fare in modo che siano altrettanto piacevoli per entrambi. È il momento giusto allora per occuparci di un problema assai diffuso e spesso purtroppo sottovalutato dai padroni dei cani. Vediamo come proteggere in modo efficace i delicatissimi polpastrelli delle zampe dei nostri cani dall’asfalto rovente d’estate.

La regola dei 5 minuti

Ritenendo impellente e non rinviabile la classica passeggiatina con fido, sottovalutiamo che per lui si può trasformare in una vera e propria esperienza traumatica. Le conseguenze possono essere disastrose per i suoi polpastrelli. Ce ne accorgiamo soprattutto quando preferisce sdraiarsi e non camminare più. Questo per non dover più appoggiare le zampe per terra. L’asfalto è un materiale che trattiene il calore molto a lungo e spesso anche rimandare a sera le passeggiate diurne può non essere sufficiente. Gli esperti veterinari danno un consiglio molto utile. Quello di appoggiare una mano per terra, se riusciamo a tenerla ferma per più di 5 secondi allora anche il nostro amico riuscirà a farlo senza ferirsi. Avremmo così tutelato al meglio la salute del nostro cane.

Come prevenire il disagio?

Non dobbiamo mai dimenticare che le zampe dei nostri amici non sono fatte per camminare sull’asfalto, bensì su terreni naturali, giardini, terra ed erba. Superfici che per loro costituzione sono sempre più fresche. Mentre le strade delle nostre città si trasformano in percorsi arroventati. Basti pensare che se la temperatura esterna è di 30°C, quella sull’asfalto arriverà facilmente a 55°C. Peggio negli assolati pomeriggi di agosto quando si arriva e si superano i 35°C, allora per terrà ve ne saranno oltre 85°C.

Come proteggere le zampette dei cani da escoriazioni e bruciature

È impensabile che le povere zampette non riportino escoriazioni e bruciature. Nei negozi specializzati si potranno acquistare creme e balsami specifici per proteggere e lenire i fastidi causati dal calore eccessivo.

Ma una soluzione alternativa e risolutiva sarebbe quella di abituare il cane già in questo periodo a indossare delle muffole o scarpette specifiche per cani. Le aziende che si occupano di accessori per animali, le hanno commercializzate da tempo ma siamo abituati a giudicarle un vezzo inutile. Mentre, sia in inverno durante le gelate , si in estate, torneranno molto utili per preservare i polpastrelli dalle temperature estreme. Ecco come proteggere in modo efficace i delicatissimi polpastrelli delle zampe dei nostri cani dall’asfalto rovente d’estate.