Allenarsi e correre, in inverno, o comunque nei periodi freddi dell’anno, può essere tonificante ma allo stesso tempo rischioso per la nostra salute se non stiamo attenti. Per questo è un bene sapere come proteggere il nostro sistema immunitario al meglio durante la corsa in inverno.

Avendo l’abbigliamento adatto, e l’attrezzatura giusta, ci si potrà allenare senza avere la preoccupazione di ammalarsi. È bene precisare che, prima di descrivere l’abbigliamento adatto, è fondamentale mantenere una temperatura del copro costante da un lato e senza eccessiva sudorazione dall’altro.

Il motivo è che quando si corre la sensazione di freddo è soggettiva visto che la temperatura corporea tende ad aumentare mentre si corre solo dopo pochi chilometri.

Vestirsi a strati con indumenti traspiranti

In virtù di questo è consigliata la combinazione con vari strati di abbigliamento. In particolare tre strati così organizzati. Intimo funzionale che trasporti il sudore all’esterno e mantenga la pelle asciutta, strato isolante termico quindi una maglia running o una giacca softshell.

Infine, una giacca running resistente al brutto tempo per proteggersi dal vento e dal bagnato (cosiddetta hardshell). Ecco quindi, come proteggere il nostro sistema immunitario al meglio durante la corsa in inverno.

Per proteggere ma anche tenere attivo il nostro sistema immunitario se si vuole correre in inverno, serve quindi un abbigliamento tecnico con buone caratteristiche traspiranti. In questo modo l’eccesso di sudore evapora perché viene subito allontanato dalla pelle. Ricordiamo pertanto le maglie, le giacche, i gilet e i pantaloni running.

I consigli su che tipo di intimo indossare per correre in inverno

Spostandoci sull’intimo, invece, bisogna evitare assolutamente quello di cotone che bagnato non solo non si asciuga, ma si appiccica. Si consiglia, invece, l’intimo sportivo a rapida asciugatura per mantenere la temperatura del corpo costante. Per le ragazze è consigliato il reggiseno sportivo.

Infine non bisogna dimenticare, in inverno, che durante la corsa è fondamentale proteggersi la testa, le mani ed i piedi. Quindi, non si può dimenticare il berretto o la cosiddetta fascia running così come i guanti e i calzini running.

Quest’ultimi permettono, se dotati anche di zone rinforzate, di evitare vesciche facendo avere ai piedi un calore costante.

È importante questa protezione perché solitamente il 30 per cento del calore va in testa mentre le mani e i piedi restano più fredde. Se ci si protegge in questo modo, invece, si potrà avere più motivazione e meno preoccupazione.