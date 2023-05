Come proteggere il box doccia dal calcare così da non rovinare il vetro? Il rimedio è tanto semplice, quanto super economico

Che belli il box doccia in vetro che rendono l’idea di un bagno più ampio. Una bella scelta visiva che, però, purtroppo, si scontra con una seccatura. Il vetro della doccia tende a sporcarsi e a macchiarsi. Dando una perenne sensazione di sporco. Perché pulirlo richiede olio di gomito. Ecco, però, un rimedio semplice, che costa zero, che lascerà i vetri sempre puliti

Quando si ha un bagno non eccessivamente grande, avere un box doccia aiuta ad avere una sensazione più ampia della stanza. Questo perché, grazie al vetro della vostra doccia, si ha uno sguardo sul bagno, dando l’illusione di qualcosa di più grande. Un po’ come un tappeto senza nulla sopra che allarga l’immagine del soggiorno.

Insomma, esteticamente non vi sono dubbi che il vetro di una doccia sia positivo per un bagno. C’è un piccolo, si fa per dire, problema, però. Che questi vetri, dopo qualche doccia, tenderanno a essere sempre sporchi. Si macchiano con più facilità e, proprio perché trasparenti, avete voglia a mascherare qualcosa che stona. Ci vuole olio di gomito, ma, diciamocelo francamente, non sempre si ha tempo e voglia.

Ecco le soluzioni fai da te, imparate dalla nonna, per pulire un vetro della doccia con su il calcare

Prima di soffermarci su come proteggere il box doccia dal calcare, vediamo come la nonna ci aiuta, in tal senso, per far ritornare un vetro pulito. Magari, tenendo conto anche dei suggerimenti di Giulia Groppo, la Chiara Ferragni del pulito.

Tornando alla nonna, la prima risorsa, come sempre, è l’aceto bianco. Imbevendo una spugna. C’è anche chi utilizza una miscela che aggiunge, al nostro aceto, anche bicarbonato di sodio, oltre ad acqua. Dovremo infilare il tutto in uno spruzzino e il gioco è fatto.

È importante non solo pulire la doccia bene, ma anche sapere quante volte farla in una settimana

Certo, non è che uno debba fare la doccia tutti i giorni. E sono gli specialisti a sconsigliarlo per problemi non secondari. In alternativa al bicarbonato, si può usare anche del succo di limone.

E c’è chi toglie le incrostazioni di calcare mettendo tutto insieme, ovvero aceto bianco, bicarbonato e limone. Questo se queste incrostazioni sono particolarmente consistenti. Altrimenti, si può procedere come sopra.

Come proteggere il box doccia dal calcare? Ecco come prevenire il formarsi di queste macchie difficili da togliere

E veniamo al quesito del nostro articolo. Come proteggere il box doccia dal calcare? Sempre all’insegna del prevenire è meglio che lavare. Ebbene, esiste una soluzione pratica, che è anche economica. Nel senso che la compri una volta sola e poi la usi all’infinito.

E si tratta, semplicemente, della spazzola tergivetri. Basta tenerlo nella nostra doccia e appena finito di lavarvi, passarlo subito sui vetri, così da togliere le gocce. Certo, può sembrare una perdita di tempo, ma pensate a quanto più ne impieghereste, poi, per far tornare i vetri puliti. Insomma, 1-2 minuti investiti bene. In alternativa, usiamo un panno in microfibra.