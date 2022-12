Durante il periodo natalizio da una buona parte dei comuni è consentito l’utilizzo di fuochi d’artificio. I forti rumori che provoca l’esplosione di questo materiale è dannosa per i nostri animali. Cani e gatti soffrono e rischiano addirittura di morire dalla paura. Potremmo tutelarli facendo attenzione ad alcuni dettagli. Nei prossimi paragrafi scopriremo come proteggere i nostri animali domestici.

Le feste di Natale sono le più attese ed amate da tutti. Ma non proprio tutti. I nostri animali domestici ogni anno vengono terrorizzati dall’esplosione dei fuochi d’artificio. In alcuni casi le conseguenze possono essere anche gravi. Dunque come proteggere i nostri animali dai botti? Proprio durante quei giorni serve massima attenzione per tutelarli.

I pericoli per i nostri amici a quattro zampe

Come abbiamo accennato i nostri animali soffrono lo sparo dei botti durante le feste di Natale. Ma attenzione non è l’unico pericolo. Spesso sottovalutiamo la portata di pranzi e cene in compagnia. L’aria di festa spesso crea confusione in casa. Le ricche tavolate creano condivisione e affiatamento. Ma qualcosa potrebbe sfuggirci. Il disordine che si crea in queste occasioni ci rende distratti. Invece è proprio in queste circostanze che dobbiamo essere più attenti. Proprio durante gli infiniti pranzi potrebbero cadere a terra resti di cibo, briciole o altro. In particolare in questo periodo c’è un gran consumo di dolci. Cani e gatti non possono assolutamente mangiare determinati cibi, eccessivamente saporiti o ricchi di zucchero.

Inoltre esistono numerosi alimenti altamente nocivi per la loro salute. Ecco perché è importante non perdere mai di vista i nostri animali domestici. Altro dettaglio sono gli addobbi natalizi. Alcuni materiali potrebbero risultare tossici per i nostri animali, se ingeriti. Quindi il consiglio è la massima attenzione.

Come proteggere i nostri animali dai botti durante le feste di Natale

L’esplosione di fuochi d’artificio, botti o petardi potrebbe creare seri problemi ai nostri animali. Particolarmente sensibili al forte rumore cani e gatti reagiscono negativamente. Le reazioni più comuni sono quelle di terrore, panico e smarrimento. In molti casi il forte trauma può mettere in fuga gli animali che rischiano di smarrirsi o peggio, di essere investiti in strada. Possiamo aiutarli e proteggerli attivando alcuni comportamenti. Una delle cose più importanti da fare è quella di non lasciare all’aperto i nostri animali. Neanche sul balcone di casa. La premessa è che in ogni caso il cane abbia il microchip. Ancora, è importante non tenere legato il nostro animale domestico.

La paura lo porterebbe ad autolesionarsi. Attenzione, è sempre meglio mettere da parte in casa gli oggetti con cui potrebbe farsi male. Reazioni violente potrebbero farlo urtare e cadere su questi oggetti ferendolo. In ultimo, riuscire ad attutire il forte rumore dei botti può aiutare. In questo senso potremmo accendere la tv o mettere un po’ di musica per coprire anche in minima parte i boati. Ad ogni modo il consiglio è di stare vicino ai nostri animali domestici senza perderli d’occhio.