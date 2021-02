L’umidità è il peggior nemico dei capelli. La nostra chioma, a causa del vento o della pioggia, si rovina, diventando crespa. Inoltre, le condizioni climatiche possono rendere i nostri capelli deboli, impedendoci di avere una capigliatura invidiabile. In questo articolo del nostro team avevamo già trattato in parte l’argomento. E oggi vogliamo andare ancora più nel dettaglio, fornendo ulteriori informazioni sulla cura dei nostri capelli. Dunque, vediamo altri consigli su come proteggere i capelli dall’umidità, dal vento e dalla pioggia.

Ridurre l’umidità dell’ambiente circostante

Per prima cosa dobbiamo ridurre l’umidità dell’ambiente circostante. Se ci asciughiamo i capelli in bagno, per esempio, l’ideale sarà di avere un deumidificatore nella stanza che serva a questo scopo. Inoltre, dobbiamo scegliere in modo accurato una crema o un balsamo che protegga la nostra chioma e la idrati.

Scegliamo il giusto pettine

Il pettine può diventare il nostro più grande alleato. Per non rovinare i nostri capelli, scegliamone uno di legno con delle setole spesse. I pettini con setole fine molto unite, infatti, favoriscono la produzione di energia statica sulla capigliatura, rendendola crespa e ingestibile.

La scelta del phon e di un’eventuale piastra sarà fondamentale

L’utilizzo della piastra o del phon, ovviamente, indebolisce i nostri capelli. Per proteggerli, dobbiamo comprare dei prodotti ionizzanti. Gli ioni, infatti, combattono fortemente l’energia statica della nostra chioma, riducendo gli effetti dell’umidità che la rendono crespa e intricata.

Proteggiamo i nostri capelli anche con un cappello

Quando usciamo, è sempre meglio coprire i nostri capelli. In questo modo l’umidità non attecchirà sulla nostra chioma in modo diretto. Dunque, la migliore cosa da fare è indossare un cappello. Ci si può sbizzarrire seguendo il proprio gusto per creare uno stile elegante o sbarazzino. Ma sapremo che con questo metodo i nostri capelli rimarranno perfetti! Perciò, ecco dei consigli su come proteggere i capelli dall’umidità, dal vento e dalla pioggia. La nostra chioma è un biglietto da visita e dobbiamo prendercene cura!