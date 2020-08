Come proteggere i capelli dai raggi del sole e dall’acqua del mare? I capelli, sia dell’uomo sia della donna, durante il periodo estivo tendono a rovinarsi di più. Ma come mai? L’acqua del mare e il sole troppo caldo non sono una passeggiata di salute per i nostri capelli. Quindi cosa posso fare?

Partiamo dal dire che l’acqua del mare non fa esattamente male ai nostri capelli. Dipende da quanto tempo questa resta a contatto con essi. Perché in realtà l’acqua del mare possiede alcune proprietà stimolanti. I bulbi vengono purificati e i capelli crescono più sani e forti. Se invece l’acqua è per troppo tempo a contatto con i capelli, il sale tende a seccarli molto, soprattutto nei soggetti con già capelli secchi o crespi.

Stessa cosa fa il sole. Il calore del sole tende a seccare i capelli e sfibrarli. E potrebbe anche bruciare il cuoio capelluto. Problema che molti uomini hanno. Infatti è consigliato portare con sé sempre un cappellino. E indossarlo nelle ore più calde.

La protezione della chioma

Oltre all’ovvio cappellino. Per proteggere i capelli ed evitare che si secchino si possono usare delle maschere. Queste maschere infatti andranno a nutrire il capello dalla radice fino alla punta. Potete usare degli impacchi di olio di ricino oppure di mandorle dolci. Potete provare anche con un po’ di miele e yogurt. Oppure potete acquistare dei prodotti, tipo creme solari, però create apposta per la protezione dei capelli. Sono degli olii con un filtro solare che conviene usare quando si va in spiaggia. Ma anche quando girate per la città. Perché ricordatevi che il sole non è solo in spiaggia. Infatti sarebbe bene usare la crema solare anche quando siete in città per evitare una lunga esposizione al sole della pelle.