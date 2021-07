A subire le conseguenze del caldo estivo non è solo la nostra pelle o i nostri capelli. Purtroppo, a essere danneggiato è tutto il corpo, dentro e fuori. Anche le labbra, ad esempio, non sono da meno. Caldo, sole, cloro, salsedine, sono tutti fattori che influiscono negativamente sulle nostre labbra, rendendole secche e sensibili. Una soluzione efficace per migliorare la salute delle nostre labbra è quella delle maschere. Le maschere sono perfette per dare la giusta idratazione e creare una barriera protettiva da tutti gli agenti esterni. Ci danno sollievo da screpolature e pellicine e rendono le nostre labbra morbide e vellutate.

Esistono tantissime maschere in commercio, di tutti i tipi. Maschere idratanti, rimpolpanti, lenitive, energizzanti, energizzanti. Tutte con la loro specifica funzione. Se non si vogliono spendere troppi soldi comprando le maschere in negozio, creare una maschera labbra in casa non è poi così difficile. Andiamo a vedere come proteggere e idratare le nostre labbra con una maschera fai da te. Semplicissima da preparare, con degli effetti strabilianti e soprattutto immediati.

Come proteggere e idratare le nostre labbra con una maschera fai da te

Di maschere per le labbra ce ne sono tantissime. In questo articolo descriveremo come preparare una maschera di tipo idratante. Per preparare una maschera idratante fai da te sono necessari esclusivamente 2 ingredienti: del miele e dell’olio d’oliva. Sia il miele che l’olio d’oliva sono degli incredibili idratanti naturali e che hanno altissime proprietà. Inoltre, sono in grado di creare una barriera protettiva sulle labbra ed evitare che agenti esterni vadano ad intaccare la loro salute.

Si prende un cucchiaino di miele e lo si mischia con mezzo cucchiaino d’olio d’oliva. Una volta creata una sorta di emulsione si mette in un piccolo pezzetto di pellicola trasparente. Questa va appoggiata sulle labbra e si lascia agire per almeno 15 minuti. Il risultato sarà incredibile e soprattutto immediato: le nostre labbra saranno da subito visibilmente idratate e rimpolpate.

Approfondimento

Ecco i trucchetti infallibili per far durare la nostra tinta per capelli d’estate