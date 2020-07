Abbiamo in precedenza analizzato tre dei possibili modi per guadagnare soldi con Amazon. Ora soffermiamoci su un importante colosso cinese dell’e-commerce. Ecco a voi una mini guida su come promuovere i prodotti e guadagnare con AliExpress.

AliExpress è un servizio di negozi online che collega imprese cinesi direttamente agli acquirenti internazionali.

Il programma di affiliazione AliExpress

Come parte di un sempre più riuscito piano di espansione, AliExpress ha aperto un proprio programma di affiliazione. L’unico requisito richiesto è la registrazione gratuita di un account. Fatto ciò, dalla sezione Account si avrà modo di visualizzare la scritta ‘’Guadagna Condividendo’’ e scegliere un prodotto da promuovere. Dopo avere operato la scelta, si presti occhio ai tre puntini siti in alto a destra. Cliccati quelli si accederà al tasto ‘’Condividi’’ e vi verrà mostrato un link, che dovrete salvare.

Se qualcuno acquisterà il prodotto accedendo dal link da voi fornito, riceverete una commissione sulla vendita fino al 50%, a seconda degli introiti generati. Questo marketplace sta riscuotendo sempre più successo grazie ai prezzi più bassi rispetto alla media del mercato online internazionale e alle commissioni generalmente più alte. È infatti consigliabile valutarlo come alternativa ai competitors. Tuttavia, la mini guida su come promuovere i prodotti e guadagnare con AliExpress non finisce qui.

Di cosa devo tenere conto nella scelta del prodotto da vendere?

Il vostro guadagno dipenderà da quante persone acquisteranno il prodotto tramite il link da voi fornito. Di conseguenza dovrete cercare di raggiungere il più ampio bacino di utenza possibile. Se avete ad esempio un blog dedicato alle recensioni di telefoni cellulari o ai prodotti per il giardinaggio è consigliabile occuparsi di merce simile. Inoltre, ricorda sempre di promuovere prodotti che hanno ricevuto recensioni positive e che non lasciano dubbi sulla affidabilità del venditore. Una scelta scrupolosa della merce è il primo passo verso il successo, anche se non è l’unico.

Condividere i link sui propri social certamente non basta, sempre che non si possa contare su un seguito numeroso, fidelizzato e interessato ai prodotti promossi. Trovare la giusta strategia di marketing è il passo successivo.

Alternative al Programma di Affiliazione

In un precedente articolo abbiamo parlato del Dropshipping concentrandoci però su eBay. Tuttavia, pare che il miglior modo per vendere prodotti su AliExpress sia proprio questo. Bisogna però farlo tramite l’utilizzo di piattaforme come Shopify, che offre un periodo di prova gratuito di quattordici giorni.