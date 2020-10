In tempi di smart working, è importantissimo padroneggiare al meglio tutti i mezzi messi a disposizione dall’informatica.

Tra questi, le più diffuse sono certamente le email. Ma come tutti abbiamo sperimentato, gestire l’enorme quantità di messaggi di posta elettronica che riceviamo ogni giorno, può essere difficile. Può capitare di dimenticarsi di rispondere a un’email importante oppure di farlo troppo tardi.

Una buona strategia per ovviare a questo problema è quello di usare le email programmate. Possiamo, infatti, scrivere un’email e programmarla in maniera che venga mandata in un giorno e ora prestabiliti. È una funzione molto utile, ma che non tutti sanno utilizzare. Vediamo quindi come programmare un’email per mandarla in seguito su Gmail, uno dei servizi di posta elettronica più diffusi.

Prima scriviamo un’email come al solito

Per prima cosa, dobbiamo accedere alla nostra casella di posta elettronica tramite il nostro solito profilo di Google.

Una volta entrati nella nostra posta elettronica, scriviamo il contenuto dell’email che vogliamo programmare. Per farlo, basta cliccare sul simbolo con una croce in alto a sinistra che riporta la dicitura “Scrivi”. Scriviamo il contenuto della mail come al solito, e inseriamo degli allegati se necessario. Dopo di che, dobbiamo inserire il destinatario della nostra mail nel campo designato. Una volta completato il nostro messaggio, non ci rimane che programmarlo. Vediamo come programmare un’email per mandarla in seguito su Gmail.

Scegliamo data e ora dell’invio

Troveremo in basso a sinistra un pulsante blu con la dicitura “Invia”. Accanto al pulsante blu ce n’è un altro con una freccia puntata verso il basso. Clicchiamoci sopra. Apparirà la dicitura “Programma l’invio”. Premendo su “Programma l’invio”, si aprirà una finestra che ci propone diverse opzioni sui tempi di invio, come “Domani mattina”, “Questo pomeriggio”, o “Lunedì mattina”. Possiamo selezionare una di queste opzioni, oppure personalizzare l’orario di invio schiacciando sulla dicitura “Scegli data e ora”.

Premendo su ‘”Scegli data e ora” si aprirà una finestra con un calendario in cui potremo selezionare la data e ora in cui vogliamo mandare la nostra mail. Quando abbiamo terminato, schiacciamo sul pulsante “Programma l’invio”.

Così, la nostra casella di posta invierà automaticamente la mail all’orario e nel giorno designato. La nostra mail ora apparirà nella casella ‘In programma’ che possiamo trovare nella barra a sinistra della nostra home page di Gmail. Non dobbiamo fare altro. Facilissimo!