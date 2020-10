Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno cambiano anche i cibi che mangiamo. Dai pomodori passiamo alla zucca e le pesche lasciano il posto alle arance. Se in alcuni frutti la buccia è commestibile, non è il caso degli agrumi. Se, tuttavia, vi dispiace buttare le scorze di arancia, ecco un semplice trucco per riutilizzarle!

Come profumare la casa con le scorze e le bucce di arancia in pochi minuti

Il metodo per profumare la casa in pochi minuti è estremamente facile. Ma il risultato sarà fantastico! Non c’è niente di più bello del tornare a casa ed essere accolti da una dolce fragranza di arancia. Questa tecnica unisce, inoltre, l’utile e il dilettevole. La stagione fredda ci porta ad accendere i termosifoni. Sono questi, infatti, i nostri alleati per profumare la casa con le scorze di arancia!

Basta, difatti, raccogliere le bucce avanzate e posizionarle sui termosifoni caldi. In tal modo le scorze si seccheranno grazie al calore e rilasceranno tutto il loro aroma! In alternativa, chi preferisce accendere il caminetto o la stufa, può gettare le bucce direttamente sul fuoco. Ecco, quindi, come profumare la casa con le scorze e le bucce di arancia in pochi minuti.

Come riutilizzare le bucce secche

La casa profuma di arancia e le bucce secche sui termosifoni hanno fatto il loro dovere. È ora di buttarle? No! Queste scorze possono essere ancora molto utili benché il loro profumo sia quasi esaurito. Possiamo, infatti, utilizzarle per creare profumazioni più leggere o per decorare casa. Unite ad altri fiori e scorze secche possiamo usarle per creare un delicato potpourri.

In alternativa, possiamo anche metterle nei nostri cassetti dei vestiti o addirittura nelle nostre scarpe per sfruttare al meglio la loro fragranza.

Quando, poi, le bucce avranno smesso di profumare potremo utilizzarle come decorazioni creando dei deliziosi centrotavola o delle corone natalizie da appendere alla porta di casa.