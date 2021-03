La vita di tutti i giorni è fatta di diversi impegni e spesso per tanti motivi non riusciamo ad avere la giusta cura ed il tempo per dedicarci al nostro benessere psicofisico. Ad esempio, avere dei capelli puliti, idratati e con un delicato profumo naturale, che dura per giorni non sempre è possibile.

In commercio ci sono prodotti, che pur lasciando un gradevole profumo sulle nostre chiome contengono prodotti chimici, come l’alcool o altri elementi, che a lungo andare seccano irrimediabilmente la cute e i capelli.

In questo articolo spieghiamo, come profumare i capelli per giorni con questi eccezionali prodotti naturali. Infatti in natura si trovano diversi elementi che sono adatti per ottenere ottimi risultati per la nostra cura e igiene quotidiana.

L’olio di monoi di Thaiti

Il termine monoi significa proprio ‘olio profumato’ in polinesiano.

Può essere utilizzato sia per i capelli che per il corpo.

È ricavato dai fiori di gardenia tahitiana e dalla spremitura a freddo della polpa del cocco, precedentemente spremuta al sole.

È un olio altamente idratante e protettivo grazie alla presenza dell’acido ialuronico, contenuto nel cocco.

Il suo uso costante rende i capelli lucenti e profumati.

È sconsigliato per chi ha i capelli grassi.

Ecco come profumare i capelli per giorni con questi eccezionali prodotti naturali. Le acque floreali

Sono prodotti poco conosciuti e ricavati dai residui della distillazione degli oli essenziali. Sono molto leggeri e poco concentrati rispetto agli oli essenziali.

Tra le acque floreali i nostri esperti consigliano:

Acqua di fiori d’arancio

Ha un aroma molto particolare e regola la secrezione sebacea del cuoio capelluto.

L’acqua di rose

È caratterizzata da un aroma molto femminile e delicato ed è conosciuto per le sue proprietà afrodisiache.

Ha proprietà rigeneranti e equilibranti.

Come applicare i profumi naturali per capelli

Versare il profumo in un nebulizzatore e spruzzare sui capelli ad una distanza di circa 20 cm.

Dopo averlo spruzzato, pettinare i capelli in modo da distribuirlo uniformemente su tutta la chioma.