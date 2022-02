Una casa che ti accoglie con un buon profumo ha già un punto in più rispetto alle altre.

Aprire la porta dell’ingresso e lasciarsi avvolgere da fragranze piacevoli e piccoli oggetti d’arredo profumati, non ha prezzo.

Avere un ingresso curato dimostra un’attenzione per i dettagli. Regala una sensazione di freschezza e pulizia generale che piace veramente a tutti.

Dunque, capire come profumare e valorizzare l’ingresso di casa, in modo adeguato, è importare. Un modo per coccolare gli abitanti di casa ma anche gli amici e i parenti che ci vengono a far visita.

Profumi e ambienti casalinghi

All’interno delle mura domestiche, sicuramente alcuni ambienti, più di altri, avranno bisogno di un dispenser di profumo sempre a portata di mano.

Oltre all’ingresso, la cucina e il bagno sono le stanze in cui converrebbe applicare profumatori naturali o chimici. In commercio esistono moltissime alternative e profumatori dalle fragranze più disparate. Non tutti, però, amano acquistare prodotti chimici e non sempre molto economici.

Per una scelta eco-friendly e meno dispendiosa, infatti, sono sempre di più le persone che si affidano a rimedi naturali.

Sicuramente, i prodotti naturali appariranno più delicati rispetto ai metodi commerciali. Tuttavia, avremo comunque un risultato soddisfacente e quasi a costo zero.

Ecco, ad esempio, le 3 idee che valgono oro per profumare subito il bagno, anche quello senza finestre con deodoranti naturali.

In cucina, poi, tantissimi alimenti in cottura sprigionano odori intensi. Il cavolfiore o i broccoli, ad esempio, sono prodotti di stagione e vengono consumati quotidianamente in questo periodo. Dunque, meglio correre ai ripari e conoscere questi trucchetti della nonna per eliminare i cattivi odori durante la cottura di questi cibi.

Quest’oggi, invece, cercheremo di capire come profumare e valorizzare l’ingresso di casa con 3 formidabili deodoranti naturali ed economici, perfetti anche per il bagno

Non sarà necessario spendere una fortuna. Difatti, basteranno pochi ingredienti per creare i nostri deodoranti preferiti. Per una ventata di aria fresca, il primo consiglio è quello di riciclare ciò che abbiamo già in casa.

Ad esempio, basterà infilare in un vasetto per piante vuoto dei comuni sassolini. Poi, cospargerli di olio essenziale. Molto utile per l’ingresso è l’olio essenziale alla vaniglia. Per una nota più energizzante, invece, l’olio essenziale alla menta, oppure agli agrumi è l’ideale. Questo trucchetto è semplice, ma farà il suo dovere in poche mosse.

Il secondo metodo, invece, consiste nel tagliare a fette qualche scorze d’arancia, un limone, un mandarino, oppure un pompelmo. Successivamente, far bollire questi ingredienti in acqua. Dopo circa 10 minuti, versare il liquido in un contenitore spray. Poi, vaporizzarlo, ogni paio di giorni, all’ingresso.

Tra le più classiche alternative ai deodoranti commerciali, troviamo la lavanda. Si possono distribuire dei mazzetti di lavanda nei punti strategici dell’ingresso, o del bagno. In questo modo, non solo si profuma l’ambiente, ma si regala un tocco provenzale e romantico alla stanza. I fiori, però, andranno sostituiti ogni settimana, due massimo.

In alternativa, si potrebbe utilizzare l’olio essenza alla lavanda. Mescolare con acqua e versare in un vasetto da posizionare vicino ad una fonte di calore. Il profumo si propagherà pian piano grazie al calore.