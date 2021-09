Ogni giorno sentiamo parlare della cosiddetta arte del riciclo anche se spesso obiettivamente è cosa riservata a pochi. Almeno nel nostro Paese dove in questa materia ci muoviamo troppo a macchia di leopardo. Siamo infatti ben lontani dagli Stati scandinavi che tendono a riciclare proprio tutto. Magari anche con gli incentivi economici della plastica raccolta e pagata direttamente dalla campana dei rifiuti. Proprio in momenti di difficoltà economica globale come questo, dovremmo cogliere l’occasione per sprecare di meno e riciclare di più. Ed ecco qualche suggerimento su come profumare d’incanto la casa senza spendere nulla riciclando gli avanzi.

Pro e contro del camino in casa

Sfruttando i vari bonus ristrutturazione, sono sempre di più le famiglie italiane che stanno riscoprendo il piacere del camino. Oltre a essere scenograficamente molto bello, permette di riscaldare la casa a costi inferiori rispetto al gas che continua a salire. E, questo è sicuramente il vantaggio di avere un camino in casa. I contro sono ovviamente dati dalla tendenza a emanare i classici odori della cenere stantia, se non facciamo una manutenzione ordinaria. Ma se vogliamo utilizzare questa fonte di calore anche per profumare la casa, esistono un paio di sistemi veramente economici ed efficaci. E a proposito di calore e risparmio di casa è meglio usare il forno statico o quello ventilato ecco cosa suggeriscono i nostri esperti.

Come profumare d’incanto la casa senza spendere nulla riciclando gli avanzi

I nostri nonni che utilizzavano il camino per riscaldare tutta la casa riciclavano le scorze di arancia e di limone per profumare naturalmente tutto l’ambiente. Il sistema è semplicissimo e prevede di lanciare nel camino acceso le scorze degli agrumi. È un modo ecologico, economico e casalingo per non buttar via un avanzo, riciclandolo come profumatore naturale. Ma se vogliamo invece utilizzare un sistema più moderno, possiamo versare a camino spento un po’ di acqua con dell’olio essenziale. Spargeremo così il suo profumo per casa, evitando invece che permanga tra le mura quello di fuliggine.

Come risparmiare sulla legna

Abbiamo visto quali sono gli aumenti che ci aspettano rientrando dalle ferie e 1 è da record ed è per questo che chi ha il camino deve ingegnarsi per risparmiare in casa. Logicamente chi ha la fortuna di avere legna da ardere in casa, si ritroverà a far quadrare i conti meglio nella lista delle spese energetiche. Per i nostri Lettori che vogliono invece investire sulla legna per il camino, ricordiamo che esiste anche quella economica. Ma non per questo meno efficace.

Ci riferiamo soprattutto al legno del castagno, che può rivelarsi una trappola, ma anche un affare. Nel senso che se non è stagionato abbastanza è il classico tipo di legname che fa tanto fumo e altrettanto scoppiettio. Per la gioia dei bambini di casa, ma con poca sostanza da un punto di vista termico. Se decidiamo di acquistare questo tipo di legno, tra i più economici, assicuriamoci che sia stata stagionata per almeno 24 mesi. Avremo così legna valida e tra le più economiche.

