Finite le ferie, tempo di pulizie di casa. Se, poi, abbiamo avuto la fortuna di passare al mare o in montagna qualche settimana, ecco che pulire casa diventa un’impresa. E, per farla diventare possibile, dobbiamo far ricorso all’aspirapolvere, alleato prezioso. Ma la polvere e i suoi acari sono anche tremendamente maleodoranti, e, la rimozione non basta a togliere il caratteristico olezzo. Ecco allora che i nostri Esperti vi suggeriscono come profumare casa passando l’aspirapolvere. Utilizzeremo solo mezzi naturali, senza composti chimici o di laboratorio, che possano nuocere alla salute.

Dove va lo sporco

Oggi abbiamo la possibilità di avvalerci di aspirapolvere di ultima generazione, con motori e accessori di grande efficacia e valore. Ma, lo sporco tendenzialmente va ad annidarsi sempre negli stessi posti: sacchetto, tubo e filtro. Proprio quest’ultimo è spesso la causa dei cattivi odori che sentiamo quando aspiriamo. Il motivo è legato all’intasamento nella polvere e dei residui che sono andati a confluire al suo interno. Sostituirlo e pulirlo con regolarità comportano una maggior durata dell’elettrodomestico stesso e una maggiore funzionalità. Allo stesso modo il sacchetto va sostituito immediatamente nel momento in cui risulti pieno.

Cosa usare per profumare

Ecco quindi come profumare casa passando l’aspirapolvere e utilizzando ad esempio il bicarbonato, che andrà a contrastare i batteri. Spargete semplicemente un pò di prodotto sul pavimento e aspirate: l’effetto bicarbonato risalirà nel nostro elettrodomestico, pulendone tutte le componenti. Filtro e sacchetto inoltre beneficeranno di questo sistema naturale.

La cannella nel sacchetto

Uno dei sistemi in assoluto più originali, ma anche più efficaci di profumare la casa mentre la aspiriamo, è quello di mettere un cucchiaio di cannella nel sacchetto. Questa azione ha il duplice effetto di disinfettare e rimuovere gli odori.

Senza sacchetto

Nel caso in cui ci avvaliamo di un’aspirapolvere senza sacchetto, i nostri Esperti vi suggeriscono di mettere qualche goccia di olio essenziale nel serbatoio. Consigliamo comunque sempre di leggere attentamente le istruzioni per evitare di danneggiare l’elettrodomestico, magari compromettendo la garanzia che lo protegge.

