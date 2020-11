Una casa in ordine e ben profumata è tra le sensazioni più appaganti per chi vive l’ambiente domestico nella gran parte della sua quotidianità. In commercio esistono tantissimi profumatori per l’ambiente ed altrettanti deodoranti spray o a rilascio lento. Esiste, tuttavia, un piccolo trucco che consente di profumare la casa durante una delle attività quotidiane di pulizia più ricorrenti: l’utilizzo dell’aspirapolvere. Ecco, allora, come profumare casa con l’ammorbidente in perle.

Diffondere un piacevole odore di pulito durante la pulizia

Esistono, ormai, svariati modelli di aspirapolvere tra cui quelli con il filo e i più comodi, in cui tale piccolo ingombro sparisce. Tutti sono accomunati da un semplice meccanismo di funzionamento: da un lato aspirano e dall’altro diffondono l’aria di ventilazione nell’ambiente circostante. Sarà capitato a molti che, durante, la fase di pulizia mediante l’aspirapolvere, l’odore presente nell’ambiente possa essere risultato poco gradevole. Per evitare questo spiacevole inconveniente, basterà attuare un semplicissimo escamotage. Sarà sufficiente aspirare qualche perla di ammorbidente prima di procedere con le operazioni di pulizia.

Le perle di ammorbidente sono quelle che si utilizzano durante il lavaggio dei capi di vestiario, appunto per rendere i tessuti più morbidi e profumati. Quando queste sono attirate all’interno dell’aspirapolvere, qui vi restano fino all’operazione di svuotamento, ma profumano contemporaneamente l’ambiente. Le piccole particelle verranno disperse nella casa proprio durante la fase di pulitura.

Altri utilizzi dell’ammorbidente in perle

Ora che si è visto come profumare casa con l’ammorbidente in perle, vediamo quali altri utilizzi possono renderlo protagonista. L’ammorbidente in perle può, infatti, essere semplicemente disperso nell’abitazione per profumare l’ambiente. E per l’armadio? Vale lo stesso discorso: un po’ di ammorbidente nascosto tra i cassetti, renderà i capi più profumati e freschi. Chiaramente, l’utilizzo dello stesso per il proprio bucato è il più frequente, ma il suo impiego trova davvero pochi limiti in casa.

Un altro impiego può essere quello che lo vede utilizzato come deumidificatore se inserito, per esempio, nei comuni sistemi di riscaldamento come i termosifoni. Anche diluirlo nei dispenser di sapone a spruzzo può essere una buona idea. Insomma, largo spazio alla fantasia. In questo modo, anche pulire potrà essere più piacevole.