Il burro è uno tra i cibi nutrienti più antichi utilizzati dall’uomo. Infatti, pare essere stato tra i primi derivati ottenuti dal latte vaccino. Per il suo apporto di grassi saturi, negli ultimi anni è stato demonizzato e sconsigliato.

Oggi, invece, se ne riconoscono le proprietà nutrizionali e anche il minor apporto calorico rispetto alle margarine vegetali. Inoltre, il burro è uno dei principi della cucina. Sicuramente, è sconsigliato esagerare con grandi quantità di burro. Ma un giusto consumo, è addirittura benefico e fornisce grande energia. L’importante è che il prodotto abbia origini controllate e sia di qualità.

Per tale ragione, una buona idea sarebbe autoprodurre il burro in casa. In questo articolo si troverà la descrizione di come produrre il burro fatto in casa con una ricetta facilissima in bottiglia.

Burro si burro no

Come si è detto, il burro ha subito un forte attacco negli ultimi anni. Poiché a elevato contenuto di grassi saturi, è stato considerato controproducente per la salute e sostituito da alternative vegetali.

Gli ultimi studi sui grassi buoni, hanno però dimostrato che i grassi del burro vengono metabolizzati molto velocemente dal corpo. Per questo forniscono grande energia e per lungo tempo. Pertanto, il burro è perfetto per una persona con ritmi veloci e che consuma molte energie. Per finire, altre ricerche hanno messo inevidenza come il consumo di burro, rispetto alle margarine vegetali, abbia una funzione antitumorale e non sia associato a molte malattie mortali.

Occorrente

Per autoprodurre il burro a casa non sono necessari particolari strumenti, né ingredienti. Serviranno solo una bottiglia ben pulita con collo largo, acqua fredda e della panna fresca (500ml).

Per prima cosa si versa tutta la panna nella bottiglia. Una volta richiusa col tappo, bisogna agitare la bottiglia con la panna liquida. È importante scuotere costantemente per qualche minuto. Ora, riporre la bottiglia in frigorifero per circa mezz’ora.

Ripetere l’operazione, agitando la bottiglia fin quando la panna non comincerà a solidificarsi. Travasare il contenuto in un colino a maglie strette e filtrarlo. Sempre all’interno del colino, risciacquare il burro con acqua ghiacciata. Prelevare il burro e riporlo in un contenitore a chiusura ermetica.

Ed ecco come produrre il burro fatto in casa con una ricetta facilissima in bottiglia.

Ora è possibile usarlo in cucina o semplicemente spalmato sul pane. La raccomandazione è di non esagerare mai nelle porzioni. Si conserva in frigorifero.