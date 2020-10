Se siete attenti alla salute, vi sarà sicuramente capitato di sentir parlare dei germogli, un vero e proprio super-alimento. I germogli sono infatti ricchissimi di sostanze nutritive, come proteine, sali minerali, e vitamine fondamentali per il nostro metabolismo come le vitamine A, C, E, K e vitamine del gruppo B.

Sono ormai reperibili in commercio degli speciali strumenti per produrre i germogli in casa. Si chiamano germogliatoi, e si presentano come dei carrellini bucherellati, sospesi sopra un vassoio pieno d’acqua, su cui depositare i semi per farli germogliare.

Ma lo sapevi che non è necessario un germogliatore per far spuntare le nostre piantine? Esiste un metodo molto più semplice. Dopo aver imparato a produrre in casa l’aceto, ecco come produrre i germogli in casa.

Quali semi scegliere

Per prima cosa dobbiamo scegliere quali semi far germogliare.

I più gettonati sono i semi di girasole, senape o erba medica. Possiamo anche facilmente far germogliare i legumi come la soia, le lenticchie o i fagioli. Ma si raccomanda di bollire o cuocere al vapore questi germogli prima di consumarli, perché da crudi potrebbero essere indigesti.

Evitare invece assolutamente i germogli di solanacee, che contengono sostanze tossiche per il nostro organismo. Possono creare disturbi allo stomaco e all’intestino. Quindi niente germogli di patata, melanzana, pomodoro, peperone eccetera.

Come produrre i germogli in casa

Una volta scelti i semi adatti, dobbiamo lavarli e lasciarli in ammollo per un qualche ora. Si consiglia un minimo di 6 ore per i semi più piccoli e di 12 ore per quelli più grandi, come soia o fagioli.

Terminato il tempo di ammollo, bagniamo uno strofinaccio pulito e collochiamolo sul fondo di un piatto o di un vassoio. Poi disponiamo i nostri semi e mettiamo un coperchio. È importante far in modo che la luce non penetri, ma che rimanga uno spiraglio per permettere il ricambio di aria. Riponiamo ora il nostro piatto in un luogo non troppo freddo, e ricordiamoci di bagnare il contenuto tutti i giorni con uno spruzzino contenente acqua a temperatura ambiente.

Dopo pochi giorni, i semi cominceranno a germogliare.

Si consiglia di consumare i germogli non appena questi comincino a diventare verdi.

Sono ottimi per condire insalate, minestre, o scottati in padella con altre verdure.

Buon appetito!