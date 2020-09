Con gli Esperti di Proiezionidiborsa analizzeremo come procurarsi il vomito per dimagrire e quante calorie si perdono. Conviene tuttavia premettere che vomitare il cibo che si assume rientra fra le pratiche meno salutari cui potreste ricorrere per perdere peso. La risalita dei succhi gastrici provoca irritazioni al tratto esofageo e intacca la placca dei denti perché estremamente corrosivi. E si tratta comunque soltanto di alcuni e più rilevanti danni che l’induzione volontaria e frequente del vomito provoca. Rigurgitare gli alimenti che si ingeriscono in eccesso potrebbe risultare una pratica veloce per liberarsi facilmente delle calorie in più.

Nell’articolo “Cosa non fare per perdere peso, alcuni consigli utili” troverete indicazioni salutari sul calo ponderale. Il dimagramento si ottiene difatti tramite una combinazione di cibo salutare nelle giuste dosi e attività fisica. Una costante pratica sportiva insieme ad alcune fondamentali regole a tavola possono garantire risultati apprezzabili. Per conservare il peso forma non sempre si rivela sufficiente espellere il cibo. Tuttavia insieme al team di Redazione vedremo come procurarsi il vomito e quante calorie si perdono. E ciò soprattutto per fare consigli a chi intende liberarsi del cibo a causa di un’indigestione o di una sensazione di malessere.

Come procurarsi il vomito e quante calorie si perdono

Per ridurre l’assorbimento di calorie alcuni fanno ricorso al vomito tramite una stimolazione manuale. La tecnica più frequente che si adotta consiste nell’infilare le dita in gola e di solito si usa il dito medio. Chi pratica spesso il vomito autoindotto presenta evidenti screpolature e irritazioni alla pelle del dito medio e talvolta indice. Si tratta del cosiddetto “segno di Russell” che indica le ferite presenti sul dorso della mano a seguito dell’induzione del riflesso del vomito.

Altri preferiscono indurre il vomito tramite sollecitazioni meccaniche, ad esempio utilizzando il manico o la testina della spazzolino. Altri ancora sono in grado di contrarre lo stomaco ripetutamente fino ad innescare il riflesso del rigurgito. Mentre altri preferiscono indurlo attraverso l’ingestione di un’enorme quantità di sostanze liquide. In realtà, le evidenze scientifiche dimostrano che liberarsi del cibo tramite il vomito provoca la perdita della metà parte delle calorie che si assumono mangiando.