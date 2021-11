Che Moncler sia uno dei migliori titoli del suo settore è stato scritto più volte su queste pagine. È questo, quindi, che ci spinge a consigliare di sfruttare ogni ribasso per rafforzare le posizioni sul titolo. Non deve meravigliare, quindi, che come previsto il precedente ribasso è stato un’ottima occasione di acquisto. D’altra parte il pericolo di un’inversione ribassista di lungo periodo non è stata mai molto realistica. Il minimo segnato durante il ritracciamento, infatti, è stato ben lontano dal livello di guardia.

Che poi quello di agosto fosse un ritracciamento basato sul nulla era già stato chiarito. La causa scatenante del ribasso, infatti, era stata la notizia che il Partito Comunista Cinese vorrebbe meglio regolare i redditi eccessivamente elevati. In questo modo si aprirebbe la possibilità di riformare le tasse per controllare il conto in banca dei cittadini più ricchi. Conseguentemente questa decisioni potrebbe avere un impatto sul settore del lusso. Va, però, subito fatta notare una cosa. A differenza del passato, il settore lusso dipende meno dal mercato cinese la cui importanza va diminuendo nel corso degli anni. Ad esempio, nel 2019 il 35% delle vendite del settore lusso dipendeva dai consumatori cinesi. Nel 2020, invece, la quota è scesa al 28% a causa del Covid.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

A dimostrazione di quanto scrivevamo, abbiamo assistito a un’immediata ripresa delle quotazioni che hanno recuperato oltre il 25% dai minimi.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 3%.

Come previsto il precedente ribasso è stato un’ottima occasione di acquisto, i nuovi obiettivi di Moncler secondo l’analisi grafica

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 2 novembre in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente a quota 62,90 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono segnali di pericolo. Anzi, non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 67 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 82,6 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e di area 98,10 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 57 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.