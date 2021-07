È ben risaputo che le cattive abitudini e una dieta non proprio salutare possono portare a delle problematiche di salute. Eppure spesso non pensiamo che con le nostre cattive abitudini mettiamo a rischio non solo noi stessi, ma anche chi vive attorno a noi.

Oggi scopriremo una delle cause maggiori e come prevenire questo pericolosissimo tumore che colpisce anche chi vive vicino a chi ha cattive abitudini. Iniziamo subito.

Il tumore che causa più morti in Italia

Secondo quanto riportato dall’AIRC, solamente nel 2020 sarebbero stati diagnosticati più di 40.000 casi di tumori ai polmoni, con una netta prevalenza negli uomini. Come è ben risaputo, una delle principali cause dell’insorgere di questo tumore è il fumo.

Infatti, un fumatore ha un rischio fino a 14 volte maggiore di un non fumatore di contrarre questa tipologia di tumore. Quello a cui però molti non pensano è che esiste un rischio maggiore di contrarre questa patologia quando si è costantemente esposti al fumo passivo.

I non fumatori esposti nell’ambiente lavorativo o domestico a fumo passivo correrebbero, infatti, un rischio maggiore del 20-30% di contrarre un tumore ai polmoni. Queste stime, rilevate in uno studio riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, spiegano bene quanto il fumo, anche passivo, possa essere nocivo per la salute.

Un dato allarmante se si pensa che, secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi, fino al 25% degli italiani è esposto di continuo a fumo passivo.

Tra i consigli degli esperti per prevenire il tumore ai polmoni il principale è quello di evitare o smettere di fumare. Inoltre, secondo gli stessi, è importante cercare di evitare il più possibile il fumo passivo, prestando particolare attenzione alla presenza di bambini. Infine, gli esperti consigliano di mantenere uno stile di vita sano e seguire una dieta ricca di frutta e verdure.

