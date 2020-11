Come prevenire l’emicrania con aura e quali sono i rimedi naturali? Nel dettaglio, l’emicrania con aura è di un tipo di mal di testa meno frequente, rispetto al mal di testa senza aura, ma è così fastidioso da costringere all’inattività durante la giornata. L’emicrania con aura si presenta infatti come un mal di testa che è localizzato ed unilaterale. In certi casi è pure bilaterale, e comunque è tale da aumentare di intensità effettuando dei movimenti o comunque nel compiere degli sforzi.

Poco prima dell’emicrania con aura il soggetto può avere problemi alla vista. Dall’annebbiamento del campo visivo alla visione di lampi e passando per la deformazione degli oggetti. Si tratta di sintomi che anticipano l’arrivo dell’emicrania con aura. La prevenzione di questo tipo di mal di testa passa attraverso la capacità di tenere lontano lo stress. E pure dormire 7-8 ore al giorno e stare lontani, rigorosamente alla larga dall’alcol e dal tabacco.

I ritmi sonno-veglia disordinati possono infatti essere causa di emicrania unitamente ad un’alimentazione scorretta. Ed in particolare al consumo di alcuni alimenti che possono scatenare il mal di testa.

Rimedi antistress per il mal di testa con aura, ma contattare il medico è sempre la scelta migliore

I rimedi naturali, per prevenire e per lenire l’emicrania con aura, sono quelli antistress e quindi rappresentati dalle tecniche di rilassamento. Dalla meditazione al training autogeno, e passando per gli esercizi di rilassamento muscolare.

E questo anche perché, nei casi più gravi di emicrania con aura, oltre ai disturbi fisici si verificano pure quelli a livello motorio. Se l’emicrania con aura è frequente, al pari di ogni altro tipo di mal di testa, la soluzione migliore è comunque sempre quella di contattare il medico, Con il dottore che, a scopo preventivo, potrà eventualmente prescrivere una terapia farmacologica.