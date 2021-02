Ci sono alcune infiammazioni, non particolarmente gravi, ma assolutamente dolorose, che, quando ci colpiscono, ci mettono ko. La cistite è una di queste. Un disturbo molto comune, che si manifesta per svariate cause, alcune anche impensabili, che vedremo assieme ai nostri Esperti in questo articolo. Come prevenire la cistite in modo naturale, ma anche come fare attenzione alle cause più comuni. Per stare meglio ed evitare ulteriori sofferenze in un periodo della nostra vita già abbastanza tribulato.

Cos’è e come prevenire la cistite

Prima di vedere come prevenire la cistite in modo naturale, diamo un’occhiata a come si forma e cos’è. La cistite è un’infiammazione, nella gran parte dei casi di origine batterica, che colpisce la nostra vescica. Geneticamente più comune nelle donne, ma spesso a carico anche degli uomini, soprattutto per il loro stile di vita. Non è particolarmente pericolosa, ma molto fastidiosa, e, soprattutto va arginata e trattata appena compare.

I sintomi più comuni

Quali sono i sintomi maggiormente comuni per riconoscere una cistite? Eccoli:

sensazione di pienezza della vescica;

frequenti stimoli ad andare in bagno;

bruciore e fastidio nell’atto di fare la pipì;

possibile presenza di sangue nelle urine;

innalzamento della temperatura corporea, con la febbre;

pipì che fatica ad uscire, accompagnata a un cattivo odore.

In 9 casi su 10 la cistite è collegata a un batterio, che si chiama “Escherichia coli”, che letteralmente si insedia nel nostro intestino e, da qui, se ne va in giro nell’organismo. Attenzione, però, che la cistite può trovare terreno fertile anche nella scarsa igiene, in eventuali terapie farmaceutiche sbagliate e in un’alimentazione scorretta. Persino nell’utilizzo di pantaloni troppo stretti o tessuti sintetici nocivi a contatto con la pelle.

Come prevenire la cistite e curarla in tempo

Ecco come prevenire la cistite in modo naturale, utilizzando dei doni della terra con frequenza, soprattutto se siamo soggetti a queste infiammazioni:

il succo dei mirtilli rossi;

le tisane con la calendula;

i decotti di malva e ortica;

il pompelmo concentrato;

l’echinacea.

Sono tutti prodotti naturali in grado di mantenere pulite sempre le vie urinarie, prevenire la cistite, ma anche allontanarla ai primi sintomi. Ricordiamo, comunque sempre, di consultare il nostro medico di base, prima di agire.

