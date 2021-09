Qualsiasi sportivo, professionista o no, ha sofferto almeno una volta nella vita di crampi muscolari. Al polpaccio, i più frequenti, ma anche ai quadricipiti femorali o ai muscoli posteriori della coscia.

Queste fastidiose, improvvise e dolorose paralisi muscolari possono colpire, ad esempio di notte, anche la meno sportiva delle persone. Le cause sono molteplici, andrebbero analizzate caso per caso: problemi di circolazione, squilibrio degli elettroliti causato da un’eccessiva o improvvisa sudorazione, problemi nervosi.

Come prevenire i crampi muscolari e farli passare il più velocemente possibile

Vita sedentaria da ufficio o vita super attiva fatta di sport e movimento non fa differenza. Il crampo sarà sempre lì pronto a colpire, durante la notte per i più statici o durante il massimo dello sforzo per i più attivi.

Appurata l’impossibilità di evitarli per la maggior parte delle persone, possiamo comunque aiutare il nostro organismo. Con delle piccole accortezze facili da attuare, ecco come prevenire i crampi muscolari e come farli passare il più velocemente possibile.

Fondamentale per gli sportivi e per chi fa lavori che mettono a dura prova il fisico è buona abitudine praticare sempre lo stretching prima di iniziare qualsiasi attività. Bisognerebbe concentrarsi per lo più su quei gruppi muscolari che si andranno più a stressare.

Non meno importante è il fattore alimentare dove l’acqua la deve fare da padrone. Bere almeno 1,5 o meglio 2 litri di acqua al giorno consente di evitare la disidratazione. Quest’ultima verrà invece alimentata dall’assunzione di alcool e caffè. Immancabili la frutta e la verdura di stagione che apporteranno una grande quantità di sali minerali. Banane che contengono potassio e frutta secca, soia, mele e melanzane sono invece un importante fonte di magnesio.

Come affrontare e curare un improvviso attacco

Pur rispettando tutte le regole e le precauzioni, l’improvviso arrivo di un crampo non deve cogliere impreparato lo sventurato. Esistono, infatti, anche in questo caso rimedi efficaci e veloci per ristabilire la normalità muscolare.

Nella fase più acuta della contrazione la prima cosa da fare è allungare il muscolo dolente avvolgendolo con un panno caldo, questo scioglierà la parte contratta. Nella maggior parte dei casi il crampo passerà nel giro di pochi minuti, per fortuna il dolore è intenso ma passeggero. D’altro canto, un’insorgenza troppo frequente di questa fastidiosa contrattura dovrà spingere l’interessato a rivolgersi ad uno specialista che potrà consigliare un controllo dei vasi sanguigni.