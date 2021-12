Il Natale è alle porte e cominciano i preparativi per le feste. Le decorazioni natalizie sono uno dei modi più belli per celebrare questa occasione. Luci, stelle, brillantini, festoni colorati e piante simboliche della tradizione. Tra queste ricordiamo per primo l’albero di Natale. Oltre a quello tradizionale, oggi le persone tendono a crearne versioni originali. Per esempio, abbiamo presentato l’idea creativa per un albero di Natale vero insolito ed ecologico per stupire tutti.

Eppure, oltre al pino o all’abete, esistono molte altre piante rappresentative del Natale. Il vischio, la Stella di Natale, il pungitopo, il tasso e l’agrifoglio in particolare fanno parte di tradizioni millenarie. Tuttavia, non molti sanno che queste piante possono essere molto velenose. Infatti, in presenza di una di queste specie in casa, i nostri amici animali sono in pericolo.

Ecco perché in questo articolo trattiamo di come prevenire e curare intossicazioni da Stelle di Natale, vischio e altre piante velenose per cani e gatti. In questo modo, non dovremo rinunciare ad addobbare la casa con delle splendide bacche rosse o del pungitopo.

Perché le piante natalizie sono velenose

Iniziamo a parlare della Stella di Natale. La velenosità di questa pianta è data dalla presenza di alcune sostanze tossiche presenti nelle foglie. I cani o i gatti che le masticano potrebbero presentare irritazione alle mucose, dermatiti, bruciori alla bocca e agli occhi, vomito e diarrea.

Per l’agrifoglio, il pungitopo e il vischio il problema sono invece le bacche. Infatti, se ingerite, queste sono tossiche per cani, gatti e cavalli a causa della presenza di tannini e licina. Se un animale fa indigestione di questa parte della pianta rischia la morte. L’intossicazione si presenta con sintomi quali salivazione abbondante, vomito, coliche, diarrea, atassia, etc.

Come prevenire e curare intossicazioni da Stelle di Natale, vischio e altre piante velenose per cani e gatti

Nel caso di ingestione di foglie o bacche di queste piante, ai primi sintomi di malore saremo costretti a intervenire. Nel caso della Stella di Natale, spesso è sufficiente somministrare un protettore della mucosa e un collirio per sfiammare gli occhi. Ci sono casi più gravi, invece, dove l’intervento del veterinario è fondamentale per salvare l’animale.

Nel caso l’animale mangi delle bacche delle specie precedentemente elencate, si potrà provare a dargli del carbone vegetale in polvere e un protettore della mucosa. In caso di vomito, poi, il veterinario potrebbe suggerire un antivomito. Consigliamo comunque sempre, in caso di dubbi, di consultare il veterinario.

Approfondimento

Come scegliere l’animale da compagnia più adatto ai bambini