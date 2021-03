Molte donne soffrono di vene varicose alle gambe: infatti, oltre il 40% delle donne sopra i 50 anni le sviluppano. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare come prevenire e contrastare le vene varicose grazie a questo efficace rimedio della nonna.

Cosa sono le vene varicose e a cosa sono dovute

Le vene varicose sono dovute alla dilatazione permanente delle vene. Le vene più soggette ad esserne colpite sono quelle degli arti inferiori. La predisposizione alle vene varicose è prevalentemente genetica, ma questa non è l’unica causa. Infatti, le persone che svolgono lavori sedentari sono più soggette a soffrire di questo disturbo.

Buone abitudini da seguire

Nonostante ciò, possiamo prevenire questo disturbo seguendo delle semplici regole. Se abbiamo dei casi pregressi in famiglia, possiamo indossare le calze elastiche per prevenire ed evitare l’ipertensione venosa. Dopodiché è fondamentale non fumare o smettere di farlo per evitare l’insufficienza venosa e seguire un’alimentazione sana e corretta.

Come prevenire e contrastare le vene varicose grazie a questo efficace rimedio della nonna

Le nostre nonne ci insegnano che la natura ha sempre un rimedio o una soluzione in tasca. Anche in questo caso, possiamo utilizzare un rimedio naturale contro le vene varicose. Alla base di questo rimedio ci sono le carote con le quali possiamo creare una bevanda che è un vero toccasana per le vene. Le carote possono aiutarci perché sono ricche di antiossidanti che permettono di rendere la pelle più elastica e di favorire l’ossigenazione delle cellule.

Per creare questa bevanda ci servono 3 carote, il gel di due foglie di aloe vera e due cucchiai di aceto di mele. L’aloe è un vasodilatatore, mentre l’aceto di mele aiuta a stimolare la circolazione sanguigna. Pertanto, peliamo e tagliamo a rondelle le carote, le mettiamo in un frullatore insieme al gel di aloe vera e all’aceto di mele. Frulliamo tutti gli ingredienti e ne beviamo il succo: consumare questa bevanda regolarmente permette di alleviare tutti i sintomi caratteristici di questo disturbo come pesantezza, gonfiore e formicolio alle gambe.

Approfondimento

