Tanta salute in pochi spiccioli. Potrebbe essere lo slogan di presentazione di una bevanda quasi sconosciuta, la bevanda con limone e basilico. Tre ingredienti semplicissimi, economici, in grado di fornire una valida alternativa alle tisane e ai decotti tradizionali. Ecco come prepararsi una bevanda depurativa con pochi centesimi, ma tanta salute.

Ingredienti

1 litro d’acqua

1 limone

10 foglie di basilico fresco

Questa è la bevanda originale, che possiamo allungare semplicemente con una pesca noce, che darà un po’ di dolcezza e ulteriore fonte di salute

La preparazione

Dopo aver lavato bene il basilico e il limone:

Prendere una caraffa con un litro di acqua fresca

Tagliare almeno mezzo limone a spicchi

Privare del gambo il basilico

Immergere il tutto nella caraffa

Aggiungere, a piacere, una pesca noce, tagliata a fette

Coprire e lasciare in frigo per due ore

Filtrare con un colino

La nostra bevanda depurativa e rinfrescante è pronta

Svelato il segreto di come prepararsi una bevanda depurativa con pochi centesimi, ecco l’elenco di tutti i suoi benefici:

Eliminare grassi e tossine

Migliorare la digestione

Prevenire le coliche e i disturbi intestinali

Disinfettare le vie urinarie

Migliorare il transito intestinale

Aumentare le difese immunitarie

Placare ansia e nervosismo

Curare l’insonnia

Eliminare tosse e asma

Depurare i polmoni e i bronchi

La nostra bevanda, che si rivelerà anche un’ottima alleata delle calde serate estive, non sarà solo benefica, ma anche dissetante. È utile ricordare che non va lasciata in frigorifero troppo tempo, perché il basilico non prevalga col suo aroma intenso. È possibile apportare anche delle varianti, inserendo dei frutti di bosco, delle fette di melone. Ogni frutto è ben accetto per donare ulteriore gusto e benessere a questa tisana dalle mille virtù!

