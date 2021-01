I biscotti a forma di mascherina sono il dolce perfetto per prepararsi alla festa di Carnevale, festeggiando con dei deliziosi dolcetti che possono essere fatti anche dai bambini. Semplici e belli da vedere, sono un dolce creativo, una vera e propria opera d’arte che potrà essere assemblata dai bambini insieme ai nonni o ai genitori.

Si potranno decorare con la cioccolata e rifinire con i zuccherini o confetti colorati oppure spolverarli semplicemente con lo zucchero a velo. Per arricchire il buffet non potranno mancare le classiche chiacchiere napoletane con i segreti per renderle friabili e gonfie.

Ingredienti per la pasta frolla dei biscotti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

500 g di farina

150 di zucchero

200 g di burro

1 uovo

3 tuorli d’uovo

buccia di limone grattugiata

un pizzico di sale

ingredienti per la decorazione dei biscotti (facoltativo)

cioccolato fondente

cioccolato bianco

zuccherini colorati

confettini

zucchero a velo

Come prepararsi per la festa di Carnevale festeggiando con i biscotti a forma di mascherina

Procedimento

Iniziare a preparare la frolla prendendo la farina e riporvi al centro lo zucchero, i tuorli e l’uovo intero. Iniziare a mischiare gli ingredienti con l’aiuto di una forchetta e aggiungere man mano i pezzettini di burro, un pizzico di sale e la buccia grattugiata di limone.

Amalgamare tutti gli ingredienti fino a quando il risultato non sarà perfettamente omogeneo e avvolgere la frolla in pellicola trasparente per alimenti e lasciarla riposare in frigorifero per circa 20 minuti. Durante questa attesa, preparare le formine delle mascherine che andranno sagomate con della semplice carta da forno e ritagliate con l’aiuto delle forbici.

Passato il tempo di riposo dell’impasto, stenderlo ad un altezza massimo di mezzo centimetro e con la sagoma della mascherine di carta da forno, sagomare la forma e tagliare i bordi con l’aiuto di un coltello.

Riporre i biscotti di frolla su una teglia ricoperta di carta da forno e infornare per circa 12 minuti a 180°C. Quando i biscotti saranno pronti, lasciarli raffreddare e spolverarli con lo zucchero a velo o preparare il cioccolato di copertura.

Nel caso si voglia ricoprire i biscotti di cioccolato, far sciogliere quest’ultimo a bagnomaria e quando sarà ben sciolto, immergiamo i biscotti nel cioccolato liquido e prima che si raffreddi, far cadere i granellini di zuccheri colorati o confettini. Il risultato sarà davvero straordinario e colorato, perfetto per il Carnevale.