L’estate è alle porte, abbiamo poco tempo per rimetterci in forma e perdere quei chili di troppo accumulati durante l’inverno.

Partiamo preparando un piano di alimentazione corretta inserendo frutta e verdura di stagione. Ora per ottenere dei risultati, anche i più pigri dovranno necessariamente decidere di fare un po’ di sport.

Se le palestre sono chiuse e non abbiamo voglia di uscire per fare sport all’aria aperta, allora c’è un’alternativa.

L’esercizio che ci aiuta

Come prepararsi alla prova costume scolpendo glutei, addominali e gambe grazie ad un solo esercizio che dura pochi minuti al giorno.

Non è un miracolo, ma è la nuova challenge che spopola tra i social. Parliamo della “30 days challenge plank”. Un allenamento che dura 30 giorni, solo utilizzando il plank.

Una challenge che ha l’obiettivo di tonificare il corpo. Mostrando sui social progressi e risultati.

In che cosa consiste

Il plank è un esercizio statico, ovvero non richiede nessun movimento. Nell’esecuzione classica, ci si sostiene sugli avambracci o sulle mani, con le braccia perpendicolari alle spalle. Il corpo deve formare una linea retta, poggiandosi sulle braccia o mani e sulla punta dei piedi. Importante è avere tutti i muscoli in tensione.

La sfida del plank dura 30 giorni con 4 giorni di riposo. L’obiettivo finale è quello di rimanere in questa posizione per 300 secondi, ovvero 5 minuti.

Ecco come:

a) prima settimana: bisogna rimanere in posizione plank per 20 secondi, i primi tre giorni e per 30 secondi altri due giorni. Il sesto giorno riposo;

b) seconda settimana: durante questa settimana aumentiamo il tempo di durata della posizione. 45 secondi per i primi due giorni, 60 secondi per tre giorni, 90 secondi per un giorno. Il sesto giorno riposo;

c) terza settimana: aumentiamo ancora: 90 secondi per due giorni, 120 secondi altri due giorni, 150 secondi per un giorno. Il sesto giorno riposo;

d) quarta settimana: 150 secondi per due giorni, 180 secondi per i due giorni successivi, 210 per altri due giorni. Settimo giorno riposo;

e)ora compiamo l’ultimo sforzo: 240 secondi per due giorni, 270 secondi per un giorno, finalmente 300 secondi l’ultimo giorno.

Il risultato finale sarà quello di aver un corpo modellato, scolpito e tonico.

Quindi ecco come prepararsi alla prova costume scolpendo glutei, addominali e gambe grazie ad un solo esercizio che dura pochi minuti al giorno.