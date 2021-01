La focaccia è una delle preparazioni più amate da adulti e bambini. Può essere consumata al naturale oppure ripiena e anche realizzarla in diverse cotture. Oggi sveliamo come preparare velocemente una morbida focaccia ripiena in padella. Per i ripieni ci si può sbizzarrire, noi ne proponiamo uno a base di scamorza affumicata e prosciutto crudo.

Ingredienti per l’impasto

500 gr. di farina 00; 300 gr. di acqua; 4 cucchiai di olio d’oliva; 15 gr. di lievito per salati; 1 cucchiaino di sale.

Ingredienti per la farcitura

200 gr. di scamorza affumicata; 150 gr. di prosciutto crudo.

Come preparare l’impasto

In una ciotola, mettere la farina setacciata ed aggiungere il lievito e il sale. Unire l’acqua, i 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva e mescolare con un cucchiaio. Dopo un po’, iniziare a lavorare con le mani l’impasto. Su un piano da lavoro mettere un po’ di farina e, una volta reso compatto l’impasto, trasferirlo per lavorarlo meglio. L’impasto deve risultare morbido. Per renderlo più semplice da maneggiare, lasciarlo riposare per circa 20 minuti coperto da un canovaccio. Dividere l’impasto in due (l’altra metà servirà a coprire la base della focaccia). Lavorare l’impasto per renderlo il più possibile rotondo. Fare lo stesso con l’altra metà di impasto e poggiarlo su un foglio di carta da forno per non farlo attaccare al piano da lavoro.

Come preparare la focaccia ripiena

Aggiungere il ripieno della focaccia e dunque stendere metà delle fettine di prosciutto crudo, la scamorza affumicata e infine le restanti fette di prosciutto crudo. Far scaldare bene la padella e, nel mentre, coprire con l’altro disco di impasto la focaccia. Sigillare bene il contorno per non far fuoriuscire il ripieno e trasferirlo in padella facendo molta attenzione a non farla rompere. Far cuocere la focaccia in padella con il coperchio per 5 minuti e poi girarla aiutandosi con il coperchio. Far cuocere per altri 5 minuti dall’altro lato e controllare la cottura affinché non si bruci la base. Toglierla dalla padella e servirla. Ecco come preparare velocemente una morbida focaccia ripiena in padella: il suo gusto travolgente conquisterà tutti.

