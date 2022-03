Tra le ricette della cucina italiana ce ne sono alcune che arrivano direttamente dalla tradizione. Una di queste è sicuramente quella del polpettone: un piatto a base di carne che ognuno di noi avrà prima o poi assaggiato per pranzo in famiglia.

Questa variante del polpettone con provolone e prosciutto cotto sarà allora un secondo di carne perfetto da cucinare al forno e gustare in compagnia.

Tutto il necessario per la nostra ricetta

600 g di macinato di manzo;

120 g di prosciutto cotto;

80 g di provolone piccante;

60 g di parmigiano grattugiato;

60 g di pane raffermo;

40 g di farina;

1 spicchio di aglio;

1 cipolla;

2 uova;

200 ml di latte;

20 cl di vino bianco secco;

noce moscata;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Come preparare velocemente un polpettone semplice e sfizioso che saprà accontentare senza sforzi sia grandi che piccini

Per iniziare la nostra preparazione prendiamo una ciotola di buone dimensioni e bagniamoci dentro il pane per farlo ammorbidire nel latte.

Fatto questo, sbucciamo e tagliamo l’aglio assieme alla cipolla per poi sminuzzare il prosciutto e ridurre il provolone a dadini. Prendiamo quindi lo sminuzzato e amalgamiamolo per bene assieme alla carne macinata, al pane ammorbidito, al provolone e al trito di cipolla con aglio. Dopo aver mescolato per bene aggiungiamo anche le uova, una manciata di parmigiano assieme poi a una grattugiata di noce moscata. Regoliamo di sale, pepe e lavoriamo il tutto con le mani.

Quando il composto risulterà bello omogeneo, potremo dargli la forma tipica del polpettone: bagniamoci quindi leggermente le mani e, una volta ottenuta la forma desiderata, passiamo il composto nella farina. Prendiamo ora una teglia che possa poi andare anche in forno e rosoliamolo nell’olio per 5 minuti a fuoco medio. Il trucco per ottenere una crosticina gustosa sarà quello di rigirarlo con delicatezza fino a che non avremo ottenuto un colorito uniforme.

Ed ora cuociamo la nostra delizia

Una volta soddisfatti, saliamo e pepiamo leggermente per poi trasferire in forno già caldo a 200 °C e lasciarlo cuocere per 40 minuti. Ricordiamoci a metà cottura di aggiungere il vino bianco e lasciarlo sfumare per insaporire al meglio la carne. Dopodiché non ci resterà che unire qualche mestolata di acqua bollente, quando necessario, e, ogni tanto, bagnarlo con un po’ di liquido di cottura. Nel caso si noti che la superficie sta iniziando a scurirsi troppo, basterà coprirlo con un foglio di alluminio alimentare.

Una volta finito il tempo di cottura, togliamolo fuori dal forno e lasciamolo intiepidire per 5 minuti prima di tagliarlo a fette ben spesse. Ecco allora che abbiamo visto come preparare velocemente un polpettone semplice e sfizioso.

