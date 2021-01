Preparare delle morbidissime castagnole al cioccolato velocemente non è mai stato così facile con la ricetta qui proposta. Un ghiotto dessert da preparare in occasione del Carnevale dall’involucro croccante e il cuore morbido al cioccolato spiegati passo passo senza nessuna difficoltà.

Le castagnole potranno essere preparate al forno per un risultato decisamente light, oppure fritte, dal gusto deciso e sicuramente più saporito. Inoltre in occasione del Carnevale non si potrà far a meno di assaggiare un dolce light fatto esclusivamente di tagliatelle all’uovo.

Ingredienti

200 g di farina

1 uovo

30 g di cacao amaro

50 g di zucchero

40 g di burro

50 g di gocce di cioccolato fondente

2 cucchiai di liquore (strega, rum o altro)

bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina

buccia grattugiata di 1 arancia

7 g di lievito per dolci

1 pizzico di sale

olio di semi di arachidi (versione fritta)

zucchero a velo di copertura (versione al forno)

Come preparare velocemente le morbidissime castagnole al cioccolato con una ricetta facile

Procedimento

Iniziare a mescolare la farina con il cacao in polvere, fare un solco al centro e aggiungere un pizzico di sale, lo zucchero, l’uovo, la buccia di arancia grattugiata finemente, la vaniglia e il burro leggermente sciolto. Mescolare tutti gli ingredienti con l’aiuto di una forchetta e aggiungere il liquore ed infine il lievito.

Impastare fino al completo assorbimento di tutti gli ingredienti e nel caso aggiungere un secondo cucchiaio di liquore per avere un impasto liscio e perfettamente omogeneo. Successivamente aggiungere le gocce di cioccolato fondente e impastare per pochi minuti ed avvolgere il panetto nella pellicola trasparente per alimenti e far riposare per circa 20 minuti.

Dopo il periodo di tempo sopra indicato, prendere l’impasto ed iniziare a dividerlo in tante palline da circa 10 g e distribuirle distanziandole, su una teglia foderata di carta da forno ed infornare per circa 15 minuti a 180°C. Quando saranno ben cotte, spolvera le castagnole intiepidite con lo zucchero a velo prima di servirle.

Nel caso si voglia procedere con una cottura fritta, basterà far friggere le castagnole e farle scolare accuratamente dall’olio prima di passarle nello zucchero.