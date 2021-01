I dorayaki sono dei deliziosi dolci giapponesi che si prestano ad essere farciti. Noi li conosciamo perché guardando i cartoni animati spesso li osservavamo affascinati mentre venivano consumati dai nostri eroi. Oggi vogliamo mostrare come preparare velocemente i soffici ed irresistibili dorayaki dei cartoni animati giapponesi.

Ingredienti

2 uova medie;

120 gr. di zucchero a velo;

220 gr. di farina 00;

10 gr. di olio di semi;

170 ml. di acqua;

20 gr. di miele;

5 gr. di lievito vanigliato per dolci;

Preparare i dorayaki

I dorayaki si preparano velocemente e con pochissimi ingredienti. Iniziare mettendo in una ciotola capiente la farina 00, lo zucchero a velo e il lievito. Aggiungere anche le uova e il miele. Iniziare ad unire gli ingredienti con una frusta mentre versiamo poco alla volta anche l’acqua. In questo modo, eviteremo la formazione di grumi. Munirsi di una padella da crêpe e farla scaldare per bene. Oleare la padella aiutandosi con un foglio di carta assorbente (attenzione a non bruciarsi durante la procedura).

A questo punto, prendere un mestolo e prelevare una quantità non esagerata di composto: i dorayaki non dovrebbero essere tanto grandi. Versare il composto liquido attentamente, cercando di conferirgli una forma il più possibile rotonda. Nel momento in cui, in superficie, si formeranno delle minuscole bollicine è il momento di girare i nostri dorayaki. Per farlo, con molta delicatezza, usare una spatolina e verificare che abbiano un colore bruno/dorato, ma non deve essere troppo scuro. Una volta girati, proseguire la cottura dall’altro lato per un paio di minuti e, raggiunta la stessa colorazione, toglierli dalla padella e servirli.

Ripetere l’operazione fino ad aver terminato il composto (consigliamo di metterne a cuocere insieme due alla volta per velocizzare il lavoro). Una volta pronti risulteranno estremamente soffici al tatto e saranno finalmente pronti per essere farciti.

Consigli

Dopo aver visto come preparare velocemente i soffici ed irresistibili dorayaki dei cartoni animati giapponesi, dobbiamo sapere che i dorayaki in Giappone vengono serviti con la marmellata di fagioli rossi. Noi, però, possiamo farcirli nel modo che più ci piace: con la crema alle nocciole, marmellata di frutti di bosco, di pesche, albicocche o addirittura con la crema pasticcera. Provare per credere alla loro infinita bontà.

Approfondimento

