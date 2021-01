Le frittelle di Carnevale, conosciute anche come bugie, frappe o chiacchiere, sono perfette per il periodo che sta arrivando. Si tratta di un dolce della tradizione semplicissimo da cucinare, non necessitando di lievitazione sarà pronto in pochi minuti.

Super golose e soffici le frittelle di Carnevale sono davvero un classico senza tempo. Oggi verranno proposte al gusto di limone.

Ecco come preparare velocemente delle frittelle soffici e golose che stupiranno tutti.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti occorrenti per 25 pezzi:

a) 160 grammi di farina;

b) 100 ml di latte;

c) 120 grammi di zucchero;

d) un uovo;

e) una bustina di lievito;

f) un limone, succo;

g) un limone, scorza;

h) olio di semi, quanto basta;

i) zucchero a velo, quanto basta.

Preparazione

La preparazione di queste deliziose frittelle non potrà prescindere dal lavaggio del limone. Lavare accuratamente il limone e poi, con un’apposita grattugia, grattugiarne la scorza.

Durante l’operazione attenzione a non incidere la parte bianca che, essendo amara, renderebbe il tutto meno goloso. Spremere, poi, il limone e mettere da parte il succo.

Unire in una ciotola l’uovo e lo zucchero utilizzando una frusta elettrica per dare origine a un composto super cremoso. In alternativa è possibile utilizzare una frusta manuale, il composto sarà comunque perfetto ma ci vorrà un po’ più di tempo.

Nella crema ottenuta bisognerà aggiungere la scorza, il succo di limone la farina e il lievito. Ricordarsi di setacciare il lievito e la farina per evitare il formarsi di grumi.

Mescolare sempre mentre si aggiungono molto lentamente gli ingredienti per dare loro la possibilità di amalgamarsi per bene. Da ultimo dovrà essere aggiunto il latte. Continuare a mescolare fino a quando non si sarà ottenuto un impasto denso.

Prendere una pentola alta e versarci l’olio di semi che servirà per la cottura delle frittelle. Aiutandosi con un cucchiaio, prendere poco per volta l’impasto e immergerlo nell’olio. Le frittelle andranno fritte poche per volta e non dovranno essere troppo grandi.

Durante la cottura girarle spesso per permettere loro di diventare dorate. Una volta cotte in maniera omogenea rimuoverle dalla pentola e asciugarle su un pezzo di carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso.

Procedere così fino alla fine dell’impasto e una volta pronte lasciarle intiepidire. Prima di essere servite potranno essere ricoperte di zucchero a velo.

