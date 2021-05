Quante volte è capitato di portare in viaggio cose assolutamente inutili? Mettiamo sempre in valigia quel vestito che non indosseremo mai. Quella camicia elegantissima che rimane piegata dentro al bagaglio oppure quei pantaloni che non trovano mai l’occasione per essere indossati.

Per non parlare di oggetti completamente inutili che ci fissiamo di voler portare con noi. Libri che mai leggeremo, o peggio, testi universitari che non troveremo mai la voglia di aprire ma che pesano tantissimo. Computer, tablet, asciugacapelli…tutte cose che poco si addicono, esclusi i motivi di lavoro, ad essere messe in valigia.

Si è già visto quali sono le 6 cose che non devono assolutamente mancare nella nostra valigia quando ci prepariamo per un viaggio.

Ecco come preparare uno zaino o una valigia perfetti con tutto l’essenziale necessario per farci viaggiare leggeri e goderci la vacanza

Ricordarsi sempre che a viaggiare deve essere la persona, non la casa. Lasciamo pure che la casa rimanga al suo posto, e il nostro guardaroba pure, e limitiamoci allo stretto necessario. Cosa vuol dire? Effettuare tagli alla nostra lista di abbigliamento. Mettiamo caso che abbiamo pensato di portarci via 6 magliette, 5 pantaloni, 4 camicie, 3 paia di scarpe. Si taglia senza pietà! 2 magliette, 2 pantaloni, 1 camicia e un paio di scarpe, massimo due se programmiamo trekking o escursioni, bastano e avanzano.

Le lavatrici esistono anche fuori da casa propria. Che senso ha portarsi via una montagna di vestiti che una volta utilizzati rimangono in valigia in attesa di rientrare a casa? Le poche cose che decidiamo di portar via possono essere comodamente, e spesso gratuitamente, essere lavate in lavatrice e indossate di nuovo. Sia gli alberghi che gli ostelli hanno lavanderie dove poter “rimettere in sesto” i nostri vestiti sporchi.

La valigia non è un kit di bellezza. Limitiamo al minimo creme, trucchi, olii, ecc. Peso inutile. E ricordiamoci che se prendiamo un aereo, i liquidi o le creme che possiamo portare con noi devo essere di massimo 100ml.

La biblioteca lasciamola a casa. Mai e poi mai riempire il bagaglio di libri. Peso enorme che rimarrà lì. Portare via solo i libri che si è sicuri di leggere!!

I vestiti vanno piegati con ordine. Gli scout insegnano. Vestiti piegati ed arrotolati per occupare meno spazio possibile.

Questi i consigli su come preparare uno zaino o una valigia perfetti con tutto l’essenziale necessario per farci viaggiare leggeri e goderci la vacanza.

Se viaggiamo leggeri abbiamo la possibilità di lasciare spazio in valigia per altro, come ad esempio dei souvenir o cose speciali che troviamo durante la nostra vacanza.