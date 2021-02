Sveleremo oggi un asso nella manica di molti cuochi. È un dolce da tenere presente per una cena romantica o una merenda da servire al volo. Una torta veloce ed alla portata di tutti. Assolutamente da provare ora che le prime fragole si sono affacciate sui banchi degli ortolani.

Vediamo, dunque, come preparare uno squisito rotolo panna e fragole facilissimo e spettacolare.

Gli ingredienti

a) 4 uova;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 80 gr di farina;

c) 80 gr di zucchero;

d) 20 gr di fecola di patate;

e) 300 gr di panna fresca per dolci;

f) 1 cestino di fragole;

g) zucchero a velo quanto basta.

Suggeriamo di utilizzare della panna fresca non zuccherata. Il suo costo non solo è decisamente inferiore a quello della panna montata in spray, ma è un prodotto più sano perché privo di additivi. È addirittura possibile acquistare panna fresca senza lattosio in caso di intolleranza.

Mettiamoci al lavoro

Iniziamo preparando il pan di spagna. Rompere le uova e separare i tuorli dagli albumi. Montare dunque questi ultimi a neve molto ferma e tenere da parte. In un’altra ciotola unire ai tuorli lo zucchero e lavorare bene fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungere quindi la farina e la fecola setacciate con un colino a maglia fine. Quando tutti gli ingredienti saranno bene amalgamati unire agli albumi con movimenti dal basso verso l’alto affinché questi non si smontino. Lavorare bene il tutto. Poi rivestire una teglia con della carta da forno. Versare il composto e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° per 12 minuti. Nel mentre montare la panna fresca.

A questo punto si possono lavare bene le fragole e tagliarle a fettine. Quando il pan di spagna sarà cotto, staccarlo dalla carta forno e stenderlo su un canovaccio pulito. Questo è un metodo infallibile per evitare che si spezzi quando lo andremo ad arrotolare. Quindi farcirlo con la panna montata e adagiarvi sopra le fragole. Arrotolare delicatamente con l’aiuto del canovaccio. Il gioco è fatto.

Ecco, dunque, come preparare uno squisito rotolo panna e fragole facilissimo e spettacolare.

Un trucco

Il trucco per ottenere una panna montata perfetta consiste nel mettere la ciotola dove si monta la panna in una ciotola più grande con acqua e ghiaccio. Sarà ben montata quando mettendo un cucchiaino in piedi non cadrà.

Buon appetito!

Approfondimento

Tiramisù alla melagrana, un’incredibile delizia per lasciare tutti a bocca aperta