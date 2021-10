La festa di Ognissanti si avvicina. Nel prossimo weekend, in ogni parte d’Italia, verrà celebrata o con il recente rito di Halloween o con quello più tradizionale e cattolico di Ognissanti. Una cosa in comune, però, entrambe le feste lo hanno, ovvero la voglia di deliziarsi con dei dolci.

Abbiamo già visto come preparare dei super biscotti allo zafferano da gustare nella magica notte di Halloween. Una ricetta sicuramente che non segue la tradizione. Ce n’è un’altra, soprattutto in Lombardia, che, invece, è tipica di questo periodo. Si chiama Pan dei Morti e la sua origine è davvero antichissima. Parte degli ingredienti sono comuni a un altro dolce classico di questi territori che abbiamo già visto in ecco la torta che non può mancare sulle tavole lombarde in autunno.

Ecco gli ingredienti di questi particolari biscotti al cioccolato

a) 300 grammi di biscotti secchi;

b) 150 grammi di amaretti

c) 250 grammi di farina;

d) 100 grammi di mandorle;

e) 200 grammi di zucchero;

f) 50 grammi di cacao amaro;

g) 4 albumi;

h) cannella;

i) noce moscata;

l) 100 grammi di fichi secchi;

m) 100 grammi di uvetta;

n) 100 ml di vin santo;

o) un bustina di lievito per dolci;

p) zucchero a velo.

Come preparare uno squisito e soffice biscotto al cioccolato per festeggiare ogni momento con gli amici

Iniziamo mettendo in ammollo l’uvetta con il vin santo e una spruzzata di cannella. A questo punto, utilizziamo un mixer abbastanza capiente per tritare tutti gli altri ingredienti. Iniziamo con i biscotti secchi, gli amaretti e le mandorle. Dovremo ottenere un composto molto farinoso che metteremo in una terrina abbastanza capiente. Proseguiremo con i fichi secchi, altro ingrediente molto importante della ricetta. Una volta tritati bene, li aggiungiamo all’impasto di biscotti e uniremo il cacao, lo zucchero, il lievito e la farina. Amalgamiamo bene con un cucchiaio di legno, poi versiamo i quattro albumi che serviranno a unire il tutto.

Successivamente, uniamo all’impasto l’uvetta con il vin santo e andiamo a spolverare ancora con la cannella. Chiudiamo grattugiando abbondantemente della noce moscata. Il composto è ora completo. Con le mani, andiamo a formare un panetto, che lavoreremo su una spianatoia. Una volta fatta questa operazione, andiamo a tagliare i biscotti, con uno spessore di circa un centimetro. Scaldiamo il forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per 25 minuti. Per apprezzare al meglio questo biscotto, una volta tolto dalla cottura, spargeremo dell’abbondante zucchero a velo. La tradizione consigliava di aspettare almeno un giorno prima di mangiarlo, come dovesse decantare. Oggi i tempi sono cambiati e, appena raffreddato, si può già gustare senza problemi.

Ecco dunque come preparare uno squisito e soffice biscotto al cioccolato per festeggiare ogni momento con gli amici, in particolare quello di Ognissanti. Un trionfo di gusto e semplicità.