Oggi vogliamo presentare la ricetta perfetta da cucinare quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare ad un buon dolce. È una preparazione da usare per una coccola a fine pasto o per un invito inaspettato. Il suo successo è assicurato. Adatta anche a chi non è un cuoco provetto e desidera mettersi alla prova con un dolce al cucchiaio fatto con le proprie mani e con ingredienti sani.

Vediamo dunque come preparare uno squisito dolce al cacao in 3 minuti con soli 3 ingredienti

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ebbene gli ingredienti necessari sono

50 ml di panna;

2 cucchiaini di polvere di cacao solubile;

Cacao amaro quanto basta.

Il dolce andrà servito al cucchiaio, si consiglia dunque di prepararlo direttamente nel contenitore finale.

La preparazione è molto facile. Basterà, con le apposite fruste, montare a neve ferma la panna. Per un risultato ottimale la panna deve essere a bassa temperatura, dunque ben fredda. Aggiungere quindi 2 cucchiaini di polvere di cacao solubile. Con le medesime fruste lavorare i due ingredienti finché non saranno amalgamati alla perfezione. Quindi, con l’aiuto di un setaccio a maglia fine, decorare la superficie con del cacao amaro. La crema così ottenuta si potrà consumare subito al cucchiaio o lasciata riposare in frigorifero. Dopo qualche ora il dolce si sarà addensato ulteriormente. Sulla sua superficie si potranno aggiungere delle gocce di cioccolato o dei piccoli cioccolatini senza che questi affondino nella crema.

Versione vegana

È possibile preparare questo dolce anche in versione vegana. In questo caso ci sono due alternative. La prima consiste nell’utilizzare una panna vegetale da montare, disponibile in qualsiasi supermercato.

Oppure si potrà utilizzare del latte di soia. Per ottenere la panna bisognerà versare in un contenitore alto e stretto 250 gr di latte di soia. Aggiungere a filo 250 gr di olio di semi di mais o di girasole, a seconda delle preferenze personali. Lavorare quindi con un frullatore ad immersione fino ad ottenere la cremosità richiesta. Si suggerisce di far riposare la panna vegana in frigo per un paio di ore prima di utilizzarla.

Ebbene ecco svelato come preparare uno squisito dolce al cacao in 3 minuti con soli 3 ingredienti.